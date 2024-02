Philipp Stehler komplett hilflos: Geburt von Baby Tommi löste tiefste Ängste aus

Philipp Stehler (35), seine Vanessa und Baby Tommi genießen die Sonnenstrahlen. © Screenshot/Instagram/philipp_stehler

Unter dem Motto "Jedes Paar ist anders" zeigt er mit seiner Vanessa (33) Einblicke in ihre kleine Familie.

In der Folge am Freitag zogen die Wahl-Berliner mit ihrem neugeborenen Sohnemann Tommi aus dem Krankenhaus in ihr gemeinsames Familiennest.

Ex-"Bachelorette"-Boy platzte dabei fast vor neu gewonnenen Vatergefühlen. Baby Tommi hatte seine allererste Autofahrt mit Bravour gemeistert.

Neben all der Freude über das Neugeborene kam bei dem gestandenen Brandenburger schnell die Angst hoch. "Was ist, wenn dem Kleinen was passiert? Da sitzt kein Arzt im Kofferraum, den Du mitnimmst."

In den eigenen vier Wänden kam sich Philipp plötzlich komplett hilflos vor, wie er in der Reality-Doku schilderte.