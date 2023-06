Philipp Stehler und Vanessa sind Eltern geworden! Baby-Boy macht das Familienglück komplett

Philipp Stehler (34) und seine Frau Vanessa (32) gönnen sich jetzt eine Auszeit mit ihrem Baby. © Screenshot/Instagram/vanessastehler (Bildmontage)

Wie das Influencer-Pärchen am Montag auf Instagram bekannt gab, erblickte der kleine Junge bereits am 9. Juni das Licht der Welt.

Die frischgebackenen Eltern veröffentlichten einen kurzen Clip, auf dem sie den Fuß des Babys halten, das putzig mit seinen kleinen Zehen wackelt.

"Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben", schrieb der 34-jährige Papa unter den süßen Post.

Seit der Geburt ihres Sohnes fühle sich das Leben des Ex-"Bachelorette"-Kandidaten und seiner Vanessa vollkommen an. Die kleine Familie verkündete, dass sie jetzt eine Auszeit nehmen und sich in den nächsten Tagen erst einmal so richtig kennenlernen wollen.

Familie Stehler wurde auf Instagram mit Glückwünschen zum Nachwuchs überhäuft. Natascha Ochsenknecht (58) war eine der Ersten, die den frischgebackenen Eltern gratulierte.