Philipp Stehler und Vanessa Ciomber werden Eltern!

Berlin/Ibiza - Süße Baby-News bei Ex- "Bachelorette" -Boy Philipp Stehler (34) und seiner Model-Freundin Vanessa Ciomber (29): Das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Blondine ein süßes Video, das einen kleinen Einblick in den bisherigen Weg ihrer Schwangerschaft gibt - vom positiven Test bis zum ersten Ultraschall.

"Wenn aus Liebe Leben wird": Mit diesen Worten lassen Vanessa Ciomber und Philipp Stehler ihre Fans an ihrem Baby-Glück teilhaben.

Philipp Stehler (34) und Vanessa Ciomber (29) lernten sich 2020 via Instagram kennen und lieben. © Screenshot/Instagram/vanessaciomber

Manch einer scheint tatsächlich schon geahnt zu haben, dass Vanessa und Philipp ein süßes Geheimnis haben: "Endlich ist es raus", kommentieren einige Fans unter dem Baby-Post und freuen sich, dass "die Katze endlich aus dem Sack ist".



Der "K11"-Darsteller und das Model sind seit 2020 ein Paar. Jetzt krönen sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Kind.

Dem Datum auf dem Ultraschallbild nach zu urteilen dürfte das Baby der beiden wohl im Mai oder Juni zur Welt kommen.

Wenn es so weit ist, werden die Eltern in spe ihre Fans sicher an ihrem Familienglück teilhaben lassen.