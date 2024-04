"Verletzend und anmaßend": Pia Tillmann reagiert auf taktlose Frage, auch Zico schaltet sich ein!

Dabei bekam Pia bislang jedoch nicht nur Zuspruch und Glückwünsche zum Familienglück. Das zeigte sie am Sonntag in ihrer Instagram-Story, wo sie einen ziemlich gemeinen Kommentar geteilt hatte, der da lautete: "Ist sie wieder schwanger?". Versehen waren die Worte auch noch mit drei Emojis, die sich erschreckten.

Die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin gewährt ihren mehr als 630.000 Instagram-Fans bekanntlich regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und hielt ihre Community auch seit der Geburt ihres zweiten Kindes auf dem Laufenden.

Pia Tillmann (36) und Zico Banach (33) fanden angesichts der unverschämten Frage deutliche Worte, die sie an den "Fan" richteten. © Bildmontage: Instagram/piatillmann

"Ich habe vor vier Wochen ein Kind bekommen, habe durch das Stillen extrem an Oberweite zugelegt und passe momentan weder in meine alten Jeans, noch habe ich mein altes Gewicht und meine alte Figur zurück", stellte Pia zunächst klar und betonte im Anschluss: "Und das ist vollkommen okay!"

Die zweifache Mama gebe ihrem Körper die Zeit, die er eben benötige, um zu seiner alten Figur zurückzufinden, wie die Kölnerin weiter erklärte. Dabei ließ es sich Pia allerdings nicht nehmen, deutlich zu machen, wie "anmaßend und verletzend" derartige Kommentare seien.

Auch Zico reagierte auf die taktlose Frage und stärkte seiner Partnerin auf seinem Kanal den Rücken! "Wir selber machen uns keinen Druck, aber schön zu sehen, wie einige jetzt schon wieder mit so einer Schei*e um die Ecke kommen", ärgerte sich der frischgebackene Papa.