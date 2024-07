Mit diesem Post lassen Pia Tillmann und Zico Banach Fan-Herzen höherschlagen

Kroatien - Die ehemaligen "Köln 50667"-Darsteller Pia Tillmann (36) und Zico Banach (33) lassen es sich zurzeit im Familienurlaub auf Kroatien gut gehen und genießen die Zeit im Kreise ihrer Liebsten in vollen Zügen - so sehr, dass Zico nun öffentlich emotionale Worte an seine Liebste richtete.