Pia Tillmann und Zico Banach tanken mit Kindern neue Energie: "Kräftezehrende Zeit"

Köln/Ellmau - Durchatmen bei Pia Tillmann (38) und ihren Liebsten! Nach zwei Wochen, die von Sorgen um ihren ältesten Sohn Henry (6) geplagt waren, hat sich die Schauspielerin jetzt samt ihrer Familie eine Auszeit in den Bergen gegönnt.

Pia Tillmann und Zico Banach haben sich nach den turbulenten letzten Wochen mit ihren Kindern eine Auszeit in den Bergen genehmigt. © Instagram/piatillmann

Die einstige "Sommerhaus"-Kandidatin und ihr Verlobter Zico Banach (33) hatten sich zum Start in die Herbstferien unter anderem Söhnchen Pepe (rund sieben Monate) und Familienhund Alf geschnappt und waren gemeinsam nach Österreich gereist, um den Stress der letzten Wochen endgültig abzuschütteln.

Das hatten Pia und Zico ihren zusammengerechnet mehr als 840.000 Fans am Dienstag anhand eines neuen Instagram-Beitrags verraten.

Auf einem Schnappschuss hielten die beiden Kölner sich in den Armen und lächelten glücklich in die Kamera, während im Hintergrund die von Wolken umgebenen Berge zu sehen waren. Auf einem weiteren Bild strahlte wiederum der kleine Henry in die Kamera, der nach seinem schweren Sturz nun endlich die Kinderklinik verlassen durfte und nun einen Teil der Herbstferien bei seinen Großeltern verbringt, wie die beiden erklärten.

"Nach einer sehr kräftezehrenden Zeit, drücken wir Reset und tanken neue Energie in den Bergen!", verrieten Pia und Zico ihren Anhängern in der Bildunterschrift und bedankten sich im selben Zuge auch für die etlichen Genesungswünsche "in Henrys Richtung", die das Paar nach dem schweren Sturz des Sechsjährigen erreicht hatten.