Trauriges Geständnis von Pierre M. Krause: Freunde haben sich wegen Krebs nicht mehr gemeldet

Bad Honnef/Detmold - Ein halbes Jahr nach seinem krankheitsbedingten TV-Comeback hat Pierre M. Krause (49) erstmals darüber ausgepackt, dass sich ein paar seiner engsten Menschen wegen der Krebserkrankung plötzlich nicht mehr gemeldet hätten.

Zusammen mit Podcaster Tommi Schmitt schlenderte Pierre M. Krause in der neuen "Kurzstrecke" durch Detmold. © Screenshot/YouTube/Der Pierre M. Krause Kanal

Unter anderem darüber hat der Moderator in seiner neuesten Ausgabe von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" an der Seite von Podcaster Tommi Schmitt (37) geplaudert. Schon bevor der 49-Jährige richtig ins Detail geht, kündigt er an, dass es "das Privateste" sei, das er je erzählt habe.

Dabei geht es vor allem um die Krebserkrankung, die überhaupt erst durch lang anhaltende Rückenschmerzen ans Tageslicht gekommen sei.

Die Folge: Einige seiner Freunde kapselten sich von einem auf den anderen Tag ab. "Ich habe Freunde verloren, weil da plötzlich totale Funkstille war", offenbart Krause beim Spaziergang durch Detmold.

Böse sei er dabei allerdings nicht gewesen, erklärt er. Vielmehr hätte sich phasenweise eine Art Enttäuschung breitgemacht.