Pietätlos! Charlotte Karlinder nutzt Messerattacke im Zug für Werbezwecke

Flensburg - Sat.1-Frühstücksfernsehen-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder (48) nutzte am Dienstag offenbar die tödliche Messerattacke von Brokstedt , um für einen Lebensversicherer zu werben. Muss das sein?

Zur Erinnerung:

Am 25. Januar wurden bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg in Brokstedt (Schleswig-Holstein) zwei Menschen getötet. Eine 17-Jährige und ihr 19-jähriger Begleiter kamen bei dem Angriff ums Leben. Fünf Menschen wurden verletzt.

Tatverdächtig ist der erst kurz zuvor aus der U-Haft entlassene 33-jährige Palästinenser Ibrahim A.