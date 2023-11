Bei Benefizgala für den guten Zweck: Pietro Lombardi verpasst ganz großen Coup!

Auf dem roten Teppich stand Pietro Lombardi (31, r.) mit Musiker Orry Jackson (34) vor den Kameras. © imago/APress

Wenn der rote Teppich ruft, kommen sie alle und zücken den Geldbeutel für den guten Zweck!

Auch Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi (31) - bei dem erst am Dienstagabend versucht wurde einzubrechen - machte sich auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt, um Seite an Seite mit den Schönen und Reichen einen spendierfreudigen Abend zu verbringen.

Im Rahmen einer pompösen und groß aufgezogenen Versteigerung zahlreicher Event-Tickets und Co. hatte es "Pie" dabei auf einen Gegenstand ganz besonders abgesehen.

Ein Vespa-Supermodell im Retro-Look hatte es dem Verlobten von Laura Maria Rypa (27) angetan, dass er samt prall gefülltem Portemonnaie liebend gern sein Eigen hätte nennen wollen.

Allerdings zog der Halbitaliener und Ex-Mann von Sarah Engels (31) im Wettbieten mit einem bislang noch unbekannten Mitstreiter den Kürzeren. Gewonnen hat der 31-Jährige allerdings trotzdem!