14.06.2025 10:58 Pietro Lombardi und seine Laura freuen sich auf ganz besonderen Kirchentermin

Für Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa steht am Sonntag ein besonderer Tag an: Ihr jüngster Sohn Amelio Elija wird in Köln getauft.

Von Jonas Reihl

Köln - Während die Fans noch immer auf die langersehnte Traumhochzeit von "DSDS"-Ikone Pietro Lombardi (33) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) warten, steht für die kleine Familie am Wochenende zunächst ein anderer wichtiger Kirchentermin an. Alles in Kürze Pietro Lombardi und Laura freuen sich auf Taufe ihres Sohnes.

Amelio Elija wird zehn Monate nach Geburt getauft.

Taufe ist wichtiger Moment für die katholische Familie.

Pietro will Ort der Taufe nicht verraten wegen Fan-Auflauf.

Die Taufe soll privat bleiben. Mehr anzeigen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) wollen noch in diesem Jahr heiraten. Am Sonntag steht für sie zunächst aber ein anderer Kirchentermin auf dem Programm. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot) Denn Söhnchen Amelio Elija wird am Sonntag zehn Monate nach seiner Geburt endlich getauft. Für Pietro und Laura, die beide großen Wert auf ihren Glauben legen und das in der Öffentlichkeit immer wieder zeigen, ein extrem wichtiger Tag! "Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment", verrät Pietro gegenüber der BILD. Schließlich stehe das Ereignis sinnbildlich für den Glauben und die Werte, die sie ihren Sprösslingen vermitteln wollen: Nächstenliebe, Zusammenhalt und Vertrauen. Pietro Lombardi Pietro Lombardi legt Cappy ab und zeigt neue Frisur: Fans geschockt! "Es ist schön, diesen Schritt im Kreis unserer Liebsten zu gehen", meint der "DSDS"-Sieger von 2011 daher. Geschwisterliebe made by Lombardi: Auch Pietros und Lauras erster Sohn Leano Romeo (2) sowie Alessio (9), der aus Pietros Ehe mit Sarah Engels (32) stammt, sind getauft. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot) Wo genau die Taufe seines jüngsten Sohnes stattfinden wird, will Pietro allerdings nicht verraten - zu groß ist die Sorge vor einem Fan-Auflauf vor der Kirche. Stattdessen soll der besondere Tag im Leben Amelios ganz privat bleiben. "Das ist uns sehr wichtig", beteuert der 33-Jährige.

Titelfoto: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)