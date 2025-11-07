Doch kein Frieden bei Pietro und Laura Maria? Jetzt fliegen die Giftpfeile zwischen beiden

Köln - Auch wenn Laura Maria Rypa (29) zuletzt ein Liebescomeback mit Pietro Lombardi (33) nicht ausgeschlossen hat, scheint ein Aufleben der Beziehung in weite Ferne gerückt zu sein, wie Aussagen der beiden jetzt verdeutlichen.

Ex-"DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (33) hat auf eine Aussage seiner Ex-Verlobten reagiert. © Henning Kaiser/dpa

Denn nachdem ein Anhänger in einer Fragerunde von der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf wissen wollte, ob sie mit dem ehemaligen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" wieder zusammen sei, entgegnete sie deutlich: "Nein".

Die Abfuhr schien Pietro heftig mitgenommen zu haben. "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist", griff der Halb-Italiener seine Ex-Verlobte in seiner Instagram-Story an.

Er wisse nicht, was das bringen solle, diese Dinge immer wieder zu betonen, wenn es aktuell eh alle wissen. Der gelernte Pizzabäcker wolle endlich Frieden und diesen habe er "aktuell auch gefunden".

Jeder habe inzwischen seine eigenen Themen und eine erneute Beziehung habe für ihn keine Priorität. "Jeder hat sein Leben", betonte der Ex-"DSDS"-Juror ebenfalls.