Doch kein Frieden bei Pietro und Laura Maria? Jetzt fliegen die Giftpfeile zwischen beiden
Köln - Auch wenn Laura Maria Rypa (29) zuletzt ein Liebescomeback mit Pietro Lombardi (33) nicht ausgeschlossen hat, scheint ein Aufleben der Beziehung in weite Ferne gerückt zu sein, wie Aussagen der beiden jetzt verdeutlichen.
Denn nachdem ein Anhänger in einer Fragerunde von der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf wissen wollte, ob sie mit dem ehemaligen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" wieder zusammen sei, entgegnete sie deutlich: "Nein".
Die Abfuhr schien Pietro heftig mitgenommen zu haben. "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist", griff der Halb-Italiener seine Ex-Verlobte in seiner Instagram-Story an.
Er wisse nicht, was das bringen solle, diese Dinge immer wieder zu betonen, wenn es aktuell eh alle wissen. Der gelernte Pizzabäcker wolle endlich Frieden und diesen habe er "aktuell auch gefunden".
Jeder habe inzwischen seine eigenen Themen und eine erneute Beziehung habe für ihn keine Priorität. "Jeder hat sein Leben", betonte der Ex-"DSDS"-Juror ebenfalls.
Pietro Lombardi stellt Single-Dasein von sich und Laura Maria Rypa klar
Ein weiteres Statement zum Liebes-Aus wird es zudem von seiner Seite nicht geben, wie der dreifache Vater nochmals klargestellt hat.
"Es wurde alles gesagt. Laura hat es in ihrer Fragerunde gestern noch mal klar betont und klarer kann man es nicht geben", so der Sänger, der zudem erklärte, dass sowohl er als auch Laura in keiner Beziehung seien.
Doch wie kommen die Giftpfeile bei der Mutter der gemeinsamen Kinder Leano (2) und Amelio (1) an?
"Ich sage mal lieber nichts zu dir, Pietro Lombardi", kommentierte die Ex-Freundin von Fußball-Star Weston McKennie (27) die Aussagen von Pietro.
Allerdings schien ihr ziemlich schnell bewusst geworden zu sein, welche Brisanz dieser Satz haben könnte, weshalb Laura ihre Instagram-Story zügig wieder löschte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot), nstagram/lauramaria.rpa (Screenshot)