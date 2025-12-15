Laura Maria Rypa feiert runden Geburtstag: So rührend gratuliert Ex Pietro Lombardi

Köln - Trotz Liebes-Aus Mitte August lässt es sich Pietro Lombardi (33) nicht nehmen, seiner Ex Laura Maria Rypa (30) rührend zum Geburtstag zu gratulieren. S teckt da aber vielleicht mehr dahinter?

Liebes-Aus, na und? Pietro Lombardi (33) hat pünktlich zum Geburtstag seiner Ex rührende Worte an Laura (30) gerichtet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Fast auf den Tag genau vier Monate nach Bekanntgabe der Trennung feiert die Influencerin ihren 30. Geburtstag.

Aber: ohne Freund, Verlobten oder Mann an ihrer Seite - dafür aber mit den beiden Söhnen Leano und Amelio.

Auch Papa "Pie" lässt von sich hören und denkt an Lauras Ehrentag mit jeder Menge Emotionen an seine Verflossene. Parallel sogar an die zurückliegende gemeinsame Vergangenheit.

Ausschlaggebend dafür ist ein kurzer Videoclip, in dem die beiden vor traumhafter Kulisse das Abendessen genießen und Laura vor Freude strahlt.

"Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist", textet der frischgebackene Zweitplatzierte von "The Masked Singer" hinzu.