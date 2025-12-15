Laura Maria Rypa feiert runden Geburtstag: So rührend gratuliert Ex Pietro Lombardi
Köln - Trotz Liebes-Aus Mitte August lässt es sich Pietro Lombardi (33) nicht nehmen, seiner Ex Laura Maria Rypa (30) rührend zum Geburtstag zu gratulieren. Steckt da aber vielleicht mehr dahinter?
Fast auf den Tag genau vier Monate nach Bekanntgabe der Trennung feiert die Influencerin ihren 30. Geburtstag.
Aber: ohne Freund, Verlobten oder Mann an ihrer Seite - dafür aber mit den beiden Söhnen Leano und Amelio.
Auch Papa "Pie" lässt von sich hören und denkt an Lauras Ehrentag mit jeder Menge Emotionen an seine Verflossene. Parallel sogar an die zurückliegende gemeinsame Vergangenheit.
Ausschlaggebend dafür ist ein kurzer Videoclip, in dem die beiden vor traumhafter Kulisse das Abendessen genießen und Laura vor Freude strahlt.
"Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist", textet der frischgebackene Zweitplatzierte von "The Masked Singer" hinzu.
Laura Maria Rypa macht sich zu ihrem Geburtstag erst mal aus dem Staub
An eine Sache soll die Unternehmerin bei allen runden Feierlichkeiten aber trotzdem denken. Und zwar daran, dass die 30-Jährige ihren Söhnen einen dicken Schmatzer von Papa Pietro gibt.
"[...] Feier schön und gib den Jungs ein Kuss von Papa", heißt es zum Abschluss der aufmerksamen Glückwünsche.
Und Laura? Verzichtet vorerst auf rührende Glücksseligkeiten, ein Repost ihres Ex-Verlobten oder ausufernde Danksagungen und setzt sich stattdessen in den Zug und braust als Geburtstagskind davon - Ziel unbekannt.
Die Influencerin und der langjährige DSDS-Juror hatten nach fünf Jahren Beziehung und zwei Kindern im August dieses Jahres einen endgültigen Schlussstrich gezogen. Schon mehrfach zuvor hatte das On-off-Drama ungeahnte Höhen angenommen, die in der Skandalnacht vom 7. Oktober 2024 einen Höhepunkt erreicht hatten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi