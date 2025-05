Pietro Lombardi legt Cappy ab und zeigt neue Frisur: Fans geschockt!

Für eine Typveränderung machte der Entertainer jetzt eine Ausnahme, Sein neuer Look: platinblond. © Bildmontage: tiktok/barbershopbysuher (Screenshots)

Die Farbe leuchtet so krass, dass Betrachter meinen könnten, der Verlobte von Laura Maria Rypa (29) hätte gleich seinen ganzen Schopf in Wasserstoffperoxid getränkt. In Rahmen des Clips wird die Verwandlung von Beginn an festgehalten.

Erste Aufnahmen zeigen die typisch hellblaue Blondierung, weitere Schnipsel präsentieren den dreifachen Familienvater mit Alufolie um die gebleichten Strähnen. Abschließend präsentiert Pietro dann noch eine Rundum-Ansicht seiner aufgepimpten Kurzhaarfrisur.

Für seine Fans ist das veränderte äußere Erscheinungsbild ihres Idols erst einmal "ein Schock", den es zu "verdauen" gilt. Allein die Tatsache, Pie ohne Cappy zu sehen, ist schon sensationell. Dazu jetzt noch platinblonde Haare - die Krönung.

"Echt ein ganz anderer Mann", lautet ein Fazit aus seiner Community. Und falls es ihm selbst doch nicht mehr gefällt, kann er sich wie gewohnt seine Kopfbedeckung aufziehen und schon fällt die Veränderung nicht mehr auf. Praktisch.