Emotionaler Aufruf von Pietro Lombardi: Deshalb braucht er Sex-Nachhilfe

In seiner Instagram-Story wirkte Pietro Lombardi (32) zuletzt sichtlich ratlos. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Inklusive Sohnemann Alessio (9) aus erster Ehe hat der DSDS-Sieger von 2011 mittlerweile drei Söhne in die Welt gesetzt. Und das, obwohl er jahrelang davon geträumt hatte, Papa einer kleinen Tochter zu werden.

In einer Fragerunde mit seiner Community auf Instagram - in der "Pie" auch darüber sprach, ob er traurig sei, nicht mehr in der DSDS-Jury zu sitzen - hatte der Halbitaliener deshalb um ganz besondere und pikante Tipps gebeten.

Denn: Pietro und Laura wollen noch ein Baby! "Laura möchte unbedingt noch ein Kind und ich liebe meine drei Jungs. Aber ein Mädchen wäre auch schön. Ich habe alles versucht ...", erklärte der 32-Jährige seine bisherige Leistung.

"Bitte gebt mir Tipps, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Fünf Minuten? Zu wenig. Eine Stunde - zu viel. Hilfe!"