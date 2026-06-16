Front seines Audi Q8 völlig zerfetzt: Pietro Lombardi äußert sich nach Unfall

Köln - Pietro Lombardi war am Sonntag in einen schweren Autounfall verwickelt . Im Netz findet der 34-Jährige jetzt deutliche Worte nach dem Schockmoment.

Pietro Lombardi (34) war am Sonntagabend in Köln heftig mit dem Opel einer jungen Frau zusammenkracht. © Bildmontage: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa, Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Unmittelbar nach dem 7:1-WM-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao hatte es auf einer Kölner Kreuzung mächtig gekracht. Mittendrin: der DSDS-Gewinner von 2011.

Einen Tag später meldete sich Pietro über seinen Instagram-Kanal bei seinen Fans zu Wort. "Glück im Unglück gehabt. Gott sei Dank geht es allen Beteiligten soweit gut", erklärte er noch immer emotional aufgewühlt in seiner Story.

Dies sei für ihn erst einmal die allerwichtigste Meldung nach dem Vorfall an der Kreuzung Marktstraße/Bonner Straße in seiner Wahl-Heimat Köln. Weiter appellierte der "Bella Donna"-Interpret: "Passt auf euch auf, Freunde!"

Zu seinem Statement teilte Pietro zudem ein Foto seines demolierten Luxus-SUV. Unter anderem wurde die Motorhaube des Audi Q8 nach oben gedrückt, der Kühlergrill herausgerissen und der rechte Scheinwerfer zerstört. Überall liegen Trümmerteile.