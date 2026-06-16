Front seines Audi Q8 völlig zerfetzt: Pietro Lombardi äußert sich nach Unfall
Köln - Pietro Lombardi war am Sonntag in einen schweren Autounfall verwickelt. Im Netz findet der 34-Jährige jetzt deutliche Worte nach dem Schockmoment.
Unmittelbar nach dem 7:1-WM-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao hatte es auf einer Kölner Kreuzung mächtig gekracht. Mittendrin: der DSDS-Gewinner von 2011.
Einen Tag später meldete sich Pietro über seinen Instagram-Kanal bei seinen Fans zu Wort. "Glück im Unglück gehabt. Gott sei Dank geht es allen Beteiligten soweit gut", erklärte er noch immer emotional aufgewühlt in seiner Story.
Dies sei für ihn erst einmal die allerwichtigste Meldung nach dem Vorfall an der Kreuzung Marktstraße/Bonner Straße in seiner Wahl-Heimat Köln. Weiter appellierte der "Bella Donna"-Interpret: "Passt auf euch auf, Freunde!"
Zu seinem Statement teilte Pietro zudem ein Foto seines demolierten Luxus-SUV. Unter anderem wurde die Motorhaube des Audi Q8 nach oben gedrückt, der Kühlergrill herausgerissen und der rechte Scheinwerfer zerstört. Überall liegen Trümmerteile.
Verkehrssünder Pietro Lombardi war Führerschein bereits mehrere Jahre los
Die andere Unfallbeteiligte, eine junge Frau, wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, musste sie in einer Klinik ambulant behandelt werden.
Ihr Opel wurde ebenfalls stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfall-Aufnahme abgeschleppt werden. Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Schuldfrage äußerte sich Pietro bislang nicht.
Insgesamt scheint das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Swarovski-Steinleger und dem Straßenverkehr kein sonderlich harmonisches zu sein. Satte elf Punkte hatte Pietro in der jüngeren Vergangenheit in Flensburg angesammelt: Der Lappen war längere Zeit weg!
Knapp drei Jahre lang hatte sich der Sänger deshalb stets von seiner Ex-Verlobten und Freunden durch die Welt chauffieren lassen. Erst vor wenigen Monaten bestand er die notwendige medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU), die umgangssprachlich als Idiotentest bezeichnet wird. Seitdem darf er wieder selbst ans Steuer.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot), Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa