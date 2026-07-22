Schlechter Vater? Pietro Lombardi überrascht mit ehrlichen Worten
Köln - Seine Kinder bedeuten für Pietro Lombardi (34) die Welt. Täglich sehen kann er sie aufgrund seiner zerbrochenen Beziehungen jedoch nicht. Im Netz findet der Sänger jetzt ehrliche Worte zu seiner Vaterrolle.
Durch seine Musik-Karriere ist der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger von 2011 nach wie vor sehr viel unterwegs. Aktuell rockt er zwar nicht mehr unbedingt die großen Hallen der Republik, dafür allerdings den Ballermann auf Mallorca.
In einer Instagram-Fragerunde wurde der einstige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger jetzt von einem Fan gefragt, wie es ihm gelinge, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen? Seine Antwort darauf fiel überraschend selbstkritisch aus.
"Nicht jeder Tag ist einfach. Ich mache Fehler, lerne dazu und wachse jeden Tag ein Stück mehr. Eines weiß ich aber ganz sicher: Meine Kinder bekommen die beste Version ihres Vaters, die ich sein kann", stellte Pietro gegenüber seiner Community klar.
Der gebürtige Karlsruher betonte: "Ich arbeite viel und gebe jeden Tag alles. Gleichzeitig habe ich gelernt, was im Leben wirklich zählt. Zeit, Liebe und die Menschen, die einem am wichtigsten sind. Dafür bin ich jeden Tag dankbar."
Pietro Lombardi möchte kein "Besuchspapa" sein
Lombardi hat insgesamt drei Söhne von zwei verschiedenen Frauen. Alessio (11) stammt aus seiner Ehe mit "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin Sarah Engels (34). Leano (3) und Amelio (1) entsprangen der On-off-Beziehung zu Influencerin Laura Maria Rypa (30).
Zumindest mit letzterer zieht Pietro trotz der Trennung an einem Strang. Dazu zählen etwa auch gemeinsame Urlaube. Das Verhältnis zu Sarah gilt seit Jahren als zerrüttet, dennoch pflegt der 34-Jährige auch zu seinem Ältesten ein Top-Verhältnis.
Für dieses Jahr sei sogar noch ein gemeinsamer Urlaub mit all seinen Kindern geplant, wie der "Bella Donna"-Interpret im Rahmen der Fragerunde seinen Followern weiter offenbarte. Wohin es für die Mini-Reisegruppe geht, verriet er jedoch nicht.
Schon nach dem Liebes-Aus mit Laura hatte Pietro mehr als deutlich betont, dass er kein "Besuchspapa" sein wolle, "der alle zwei Wochenenden mal kurz Hallo sagt, mit den Kindern spielt und dann wieder weg ist".
Und dafür ist er bereit, alles ihm mögliche zu tun.
Titelfoto: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)