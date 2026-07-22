Schlechter Vater? Pietro Lombardi überrascht mit ehrlichen Worten

Köln - Seine Kinder bedeuten für Pietro Lombardi (34) die Welt. Täglich sehen kann er sie aufgrund seiner zerbrochenen Beziehungen jedoch nicht. Im Netz findet der Sänger jetzt ehrliche Worte zu seiner Vaterrolle.

Pietro Lombardi (34) ist Vater von insgesamt drei Söhnen. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Durch seine Musik-Karriere ist der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger von 2011 nach wie vor sehr viel unterwegs. Aktuell rockt er zwar nicht mehr unbedingt die großen Hallen der Republik, dafür allerdings den Ballermann auf Mallorca.

In einer Instagram-Fragerunde wurde der einstige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger jetzt von einem Fan gefragt, wie es ihm gelinge, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen? Seine Antwort darauf fiel überraschend selbstkritisch aus.

"Nicht jeder Tag ist einfach. Ich mache Fehler, lerne dazu und wachse jeden Tag ein Stück mehr. Eines weiß ich aber ganz sicher: Meine Kinder bekommen die beste Version ihres Vaters, die ich sein kann", stellte Pietro gegenüber seiner Community klar.

Der gebürtige Karlsruher betonte: "Ich arbeite viel und gebe jeden Tag alles. Gleichzeitig habe ich gelernt, was im Leben wirklich zählt. Zeit, Liebe und die Menschen, die einem am wichtigsten sind. Dafür bin ich jeden Tag dankbar."