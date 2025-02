"Ist alles zu viel": Pietro Lombardi mit seinen Kindern überfordert?

Auf seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) ist er besonders stolz.

"Sie legt den kleinen schlafen und er schläft sofort", gibt der "Cinderella"-Interpret preis. Seine Liebste sei nur zwei Stunden weg und direkt sei "ein Knick" drin, da nicht alles so funktioniere, wie es soll.

Am Ende des Tages mache Laura so viel für die Familie, daher sei es wichtig, dass sie sich auch ein wenig Freizeit nehme. "Das hat sie sich verdient", so Pie.

Seine Verlobte sei die Heldin der Drei und alle würden sie brauchen, in jeglicher Form. "Ich sage zu ihr oft, dass sie mit ihren Mädels herausgehen soll, aber sie macht so wenig, außer Mama sein. Das Einzige, was sie wirklich machen will, ist Sport", erklärt der 32-Jährige.

Trotzdem finde er es traurig, dass seine Liebste nicht viel mehr für sich mache und sie das ein wenig schleifen lasse.