Laura "gut im Bett": Pietro Lombardi überrascht mit Details aus dem Schlafzimmer

Köln - Pietro Lombardi (33) war an diesem Wochenende offensichtlich in Plauderlaune! Gegenüber seinen Fans offenbarte der Sänger nämlich indirekt, wie gut es anscheinend im Schlafzimmer der Lombardi-Rypas zugeht. Ob seine Verlobte mit dem Geständnis an die Öffentlichkeit einverstanden war?