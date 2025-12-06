Passend zum Fest: Welcher Promi tarnt sich hier als unheimlicher Nikolaus?

Köln - Auch bei den Promis des Landes ist spätestens am Nikolaustag die Weihnachtszeit feierlich eingeläutet. Aber wer hat sich denn hier als unheimlicher Nikolaus versteckt, um seine Kinder zu überraschen?

Mit Sonnenbrille und in ganz ungewohntem Gewand zeigt sich der Sänger am Nikolaustag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Jede Menge Bart, die obligatorische Weihnachtsmütze in rot-weiß und eine völlig untypische Sonnenbrille. So eigenartig zeigt sich der Nikolaus am Samstag über Instagram.

"Bin ich nicht der coolste Nikolaus der Welt?", will er von seiner Vielzahl an Fans wissen. Doch wer hat sich hier getarnt?

Die Antwort: Neu-Single Pietro Lombardi (33)! Der Sänger hat sich kurzerhand in weihnachtliche Schale geschmissen, um seinen Kindern pünktlich zu Nikolaus eine Freude zu machen und seinen Sack voller Geschenke zu leeren.

Ein paar Details muss der Ex von Laura Maria Rypa (29) dann aber doch noch verdecken, um nicht schon bei der Begrüßung enttarnt zu werden - nämlich seine Tattoos an Armen und Händen.

"Schönen Nikolaus. Ho, Ho, Ho! Jetzt gehe ich zu den Kindern", freut sich der etwas gruselige wirkende Promi-Nikolaus auf seinen großen Auftritt. "Die Jungs dürfen mich natürlich nicht erkennen. Deshalb werde ich mir Socken über die Hände ziehen."