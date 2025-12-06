Passend zum Fest: Welcher Promi tarnt sich hier als unheimlicher Nikolaus?
Köln - Auch bei den Promis des Landes ist spätestens am Nikolaustag die Weihnachtszeit feierlich eingeläutet. Aber wer hat sich denn hier als unheimlicher Nikolaus versteckt, um seine Kinder zu überraschen?
Jede Menge Bart, die obligatorische Weihnachtsmütze in rot-weiß und eine völlig untypische Sonnenbrille. So eigenartig zeigt sich der Nikolaus am Samstag über Instagram.
"Bin ich nicht der coolste Nikolaus der Welt?", will er von seiner Vielzahl an Fans wissen. Doch wer hat sich hier getarnt?
Die Antwort: Neu-Single Pietro Lombardi (33)! Der Sänger hat sich kurzerhand in weihnachtliche Schale geschmissen, um seinen Kindern pünktlich zu Nikolaus eine Freude zu machen und seinen Sack voller Geschenke zu leeren.
Ein paar Details muss der Ex von Laura Maria Rypa (29) dann aber doch noch verdecken, um nicht schon bei der Begrüßung enttarnt zu werden - nämlich seine Tattoos an Armen und Händen.
"Schönen Nikolaus. Ho, Ho, Ho! Jetzt gehe ich zu den Kindern", freut sich der etwas gruselige wirkende Promi-Nikolaus auf seinen großen Auftritt. "Die Jungs dürfen mich natürlich nicht erkennen. Deshalb werde ich mir Socken über die Hände ziehen."
Feiern Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zusammen Weihnachten?
Auch Pietro selbst findet sein ungewohntes Kostüm etwas grenzwertig. "Ein wenig gruselig siehts schon aus, oder?" will er wissen.
Ohne Basecap und Hoodie sieht der einstige DSDS-Juror tatsächlich komplett verwandelt aus. "Ich bin nicht nur Papa, sondern auch Nikolaus", schreibt "Pie" zu einem seiner festlichen Schnappschüsse.
Wie der Dreifach-Papa überhaupt Weihnachten verbringen wird, hat er bislang noch nicht verraten.
Auch seine Verflossene hält sich mit Details ums Fest der Liebe zurück, ob sie und "Pie" der Kinder wegen gemeinsam unterm Baum sitzen und Heiligabend feiern werden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi