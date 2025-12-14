"Nicht schwach wirken": Pietro Lombardi teilt emotionale Zeilen

Köln - Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und nicht für jeden ist es so verlaufen wie gewünscht. Auch Pietro Lombardi (33) hatte zu kämpfen. Vor allem die Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (29) hat ihm zu schaffen gemacht.

Hat dieses Jahr vieles erlebt: Ex-"DSDS"-Juror Pietro Lombardi (33). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Dieses Jahr war kein leichtes Jahr für mich", gesteht der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in seiner Instagram-Story gegenüber seinen rund zwei Millionen Anhängern.

Im August dieses Jahres gab die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf überraschend die insgesamt siebte Trennung des Ex-Paares bekannt.

Und das Beziehungs-Aus scheint den 33-jährigen Halbitaliener mitgenommen zu haben. Auch wenn er nach außen oft der Lustige sei, habe es viele Tage gegeben, an denen es Pie nicht gut gegangen sei.

"Ich wollte stark sein, weil ich nach außen nicht schwach wirken wollte", verrät Pietro seinen Fans offen und ehrlich.