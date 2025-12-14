"Nicht schwach wirken": Pietro Lombardi teilt emotionale Zeilen
Köln - Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und nicht für jeden ist es so verlaufen wie gewünscht. Auch Pietro Lombardi (33) hatte zu kämpfen. Vor allem die Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (29) hat ihm zu schaffen gemacht.
"Dieses Jahr war kein leichtes Jahr für mich", gesteht der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in seiner Instagram-Story gegenüber seinen rund zwei Millionen Anhängern.
Im August dieses Jahres gab die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf überraschend die insgesamt siebte Trennung des Ex-Paares bekannt.
Und das Beziehungs-Aus scheint den 33-jährigen Halbitaliener mitgenommen zu haben. Auch wenn er nach außen oft der Lustige sei, habe es viele Tage gegeben, an denen es Pie nicht gut gegangen sei.
"Ich wollte stark sein, weil ich nach außen nicht schwach wirken wollte", verrät Pietro seinen Fans offen und ehrlich.
Vorsatz für 2026: Daran möchte Pietro Lombardi im kommenden Jahr arbeiten
Doch nicht nur das abermalige Liebes-Aus mit Laura Maria hat ihn beschäftigt, sondern auch die damit verbundene Trennung von seinen Kindern.
Denn sowohl Alessio (10), der aus der Ehe mit Musikerin Sarah Engels (33) stammt, als auch die beiden Kleinkinder Leano (2) und Amelio (1) aus seiner langjährigen On-off-Beziehung mit der 29-Jährigen, leben jeweils bei ihren Müttern.
Und obwohl das Jahr ein sehr turbulentes für den früheren Pizzabäcker gewesen ist, sei er dennoch dankbar für dieses. "Weil ich viel über mich selbst gelernt habe. Im neuen Jahr möchte ich weiter an mir als Mensch arbeiten", gibt Pie zu. Allerdings nicht, weil er ein schlechter Mensch sei, "sondern weil man im Leben immer wachsen darf", führt Pietro weiter aus.
Ein großer Dank gehe auch an seine Community, die ihn immer unterstütze und ihn so nehme, wie er ist.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa