Trennung zerreißt Pietro Lombardi das Herz: Diese Zeilen lassen tief blicken
Köln - Das Liebes-Aus mit seiner Verlobten scheint Pietro Lombardi (33) gut verkraftet zu haben. Die Trennung von seinen Kindern zerreißt dem Sänger hingegen das Herz, wie seine jüngsten Worte im Netz beweisen!
Auf seinem Instagram-Kanal postete der "DSDS"-Gewinner von 2011 ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er zusammen mit seinen drei Söhnen Alessio (10), Leano (2) und Amelio (1) zu sehen ist. Die Gesichter des Quartettes sind darauf nicht zu erkennen.
"Für immer bedeutet für mich nur eins - Papa wird immer da sein", schreibt Pietro dazu. Ergänzend fügt der ehemalige Pizzabäcker dann noch hinzu: "Ich weiß, dass ich nie der perfekte Vater sein werde, aber ich werde immer für euch kämpfen."
Zum Verständnis: Sowohl sein ältester Sohn aus der Ehe mit Musikerin Sarah Engels (33) als auch die beiden Kleinkinder aus seiner langjährigen On-off-Beziehung mit Influencerin Laura Maria Rypa (29) leben jeweils bei ihren Müttern.
Ein Umstand, der Pietro offenbar schwer zusetzt. "Auch wenn ich euch regelmäßig sehen kann, fehlt ihr mir jeden Tag – und zwar alle drei gleich", betont der frühere Swarovski-Steinleger dazu in seinem emotionalen Posting.
Pietro Lombardi akzeptiert private Situation: "Das ist unsere Geschichte!"
Grundsätzlich hat sich Pietro mit dem Staus quo seiner privaten Situation aber offenbar abgefunden. Vielsagend schließt er mit den markigen Worten: "Aber das ist unsere Geschichte, meine drei Babys, und bis zum letzten Kapitel leben wir es."
Im August 2025 hatten der "Bella Donna"-Interpret und seine Verlobte überraschend ihre nunmehr siebte Trennung bekannt gegeben. Zur Begründung hieß es damals, beide hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt.
Anzeichen auf eine nicht immer harmonisch verlaufende Beziehung gab es schon des Öfteren, eskaliert war das Ganze dann im Herbst 2024, als es in Pietros Kölner Villa zu einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt gekommen war.
Bis zuletzt hatten die Fans der beiden dennoch auf eine baldige Hochzeit gehofft oder gar ein drittes Kind erwartet, da sich der Sänger noch so sehr ein Mädchen wünscht. Die endgültige Trennung kam für die meisten tatsächlich unerwartet.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa