Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi: Ist dieser kleine Hinweis das Ende aller Liebes-Gerüchte?

Die Gerüchteküche brodelt! Nur, wie lange noch? Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gehen wohl einen kuriosen Schritt, um die Comeback-Gerüchte zu beenden.

Von Maurice Hossinger

Köln - Sind die wochenlangen Spekulationen damit vorbei? Laura Maria Rypa (30) und Ex Pietro Lombardi (33) haben im Netz ein klar zu verstehendes Zeichen rund um ein Liebes-Comeback gesetzt.

Mehrere Wochen hat es um Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback gegeben.
Mehrere Wochen hat es um Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback gegeben.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Über Wochen hinweg hatten sich die Gerüchte um eine romantische Reunion aufgebaut, jetzt scheint die Sache wohl klar zu sein.

Pietro und Laura sind sich in den sozialen Netzwerken entfolgt! Das wird beim Blick auf die jeweilige Liste der gefolgten Kanäle deutlich.

Dabei hatte der ehemalige DSDS-Sieger im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" vor Kurzem noch verraten, seine Dauer-Verlobte immer noch zu lieben. "Ich sage offen und ehrlich: Ich liebe Laura noch. Aber wir sind halt nicht zusammen."

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Auf Dating und darauf, andere Frauen kennenzulernen, hatte der 33-Jährige bis dato keinen Bock. "Am Ende des Tages habe ich kein Interesse daran, neue Frauen zu daten, weil da ist schon noch eine Frau im Kopf."

Sogar der gemeinsame Urlaub auf Mauritius und romantische Hebefiguren am Strand hatten die Spekulationen befeuert.

Genaue Hintergründe zur neuesten Aktion liefern die Eltern von zwei Kindern bislang aber nicht.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Die neueste Aktion könnte ein offizielles Indiz dafür sein, dass zwischen den beiden nichts mehr gehen dürfte.
Die neueste Aktion könnte ein offizielles Indiz dafür sein, dass zwischen den beiden nichts mehr gehen dürfte.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi, Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Stattdessen sieht es so aus, als würden sich "Pie" und Laura gegenseitig aus dem Alltag schmeißen und auf Teufel komm raus verhindern wollen, dass der jeweils Andere zu private Einblicke bekommt.

Während Laura ihre dekorative Ader entdeckt und sämtliche Deko für ihr "neues" und eigenes Haus besorgt, arbeitet Ex-DSDS-Juror Pietro weiter an seiner körperlichen Transformation.

Dass sich das Ex-Paar öffentlich entfolgt, ist allerdings kein Einzelfall! Schon unmittelbar nach der Trennung im August des Vorjahres hatten beide auf "Entfolgen" geklickt, um sich unabhängig voneinander von den Trennungs-Schlagzeilen zu erholen.

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Auch in den Jahren davor war "Entfolgen" regelmäßig an der Tagesordnung, nur um im Anschluss wieder zueinanderzufinden. Und diesmal?

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi, Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

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