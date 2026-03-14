Liebes-Comeback bei Pietro und Laura? Diese Aktion von ihr sorgt für Verwirrung

Mauritius - Im August des vergangenen Jahres beendeten Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) ihre On-off-Beziehung endgültig. Oder etwa doch nicht? Aktuell sorgen die beiden für ordentlich Verwirrung.

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) haben ihren Traumurlaub verlängert. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Zuletzt weilten die Eltern zweier gemeinsamer Kinder auf Mauritius, um dort einen Traumurlaub zu verbringen.

Und mit einer spontanen Überraschungs-Aktion sorgt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf dafür, dass die Gerüchteküche weiter brodelt.

Denn sie hat kurzerhand auf eigene Faust den gemeinsamen Familienurlaub verlängert.

"Eines Tages kommt Laura und sagt zu mir: 'Ich habe eine kleine Überraschung'", verrät der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Oliver Pocher (48).

Dann habe Laura ihm erklärt, dass sie den Urlaub um drei Tage verlängert habe, um Pietro was zurückzugeben und ihm noch mehr Zeit mit dem gemeinsamen Sohn Leano (3) zu gewähren.

"Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spaß, wir erleben viel", gibt Pietro weiter preis.