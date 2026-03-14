Liebes-Comeback bei Pietro und Laura? Diese Aktion von ihr sorgt für Verwirrung
Mauritius - Im August des vergangenen Jahres beendeten Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) ihre On-off-Beziehung endgültig. Oder etwa doch nicht? Aktuell sorgen die beiden für ordentlich Verwirrung.
Zuletzt weilten die Eltern zweier gemeinsamer Kinder auf Mauritius, um dort einen Traumurlaub zu verbringen.
Und mit einer spontanen Überraschungs-Aktion sorgt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf dafür, dass die Gerüchteküche weiter brodelt.
Denn sie hat kurzerhand auf eigene Faust den gemeinsamen Familienurlaub verlängert.
"Eines Tages kommt Laura und sagt zu mir: 'Ich habe eine kleine Überraschung'", verrät der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Oliver Pocher (48).
Dann habe Laura ihm erklärt, dass sie den Urlaub um drei Tage verlängert habe, um Pietro was zurückzugeben und ihm noch mehr Zeit mit dem gemeinsamen Sohn Leano (3) zu gewähren.
"Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spaß, wir erleben viel", gibt Pietro weiter preis.
Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi verbringen Traumurlaub ohne Söhnchen Amelio
Erst vor wenigen Tagen überraschte der frühere Pizzabäcker mit einem Liebesgeständnis. "Ich sage offen und ehrlich: Ich liebe Laura noch!", machte er klar.
Zu einem Liebescomeback wird es jedoch wohl nicht kommen. Denn wie "BILD" aus dem engen Umfeld der beiden erfahren haben will, verstehen sie sich gut - was auch der gemeinsame Urlaub zeigt - und ziehen an einem Strang für die beiden Sprösslinge, mehr aber auch nicht.
Apropos Sprösslinge: Einer ist nicht mit auf die Trauminsel im Indischen Ozean geflogen: Söhnchen Amelio (1). Der Grund: Laura und Pietro haben ihrem jüngsten Sohn die rund 12 Stunden lange Flugzeit nicht zumuten wollen.
Während des Urlaubs wurde der Einjährige anderweitig betreut und war bei seinen Großeltern untergekommen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)