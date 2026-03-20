Trotz Podcast-Knall mit Oliver Pocher: Pietro Lombardi kündigt drastischen Schritt an

Köln - Sind die Tage von Pietro Lombardi (33) im Keller von Oliver Pocher (48) etwa gezählt? Offenbar steht der Sänger kurz davor, bei seinem Kumpel aus- und in sein neues eigenes Single-Reich einzuziehen.

Pietro Lombardi (33, l.) und Oliver Pocher (48) verbindet eine jahrelange Freundschaft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit mittlerweile einem knappen halben Jahr hausiert der Zweifach-Papa und ehemalige DSDS-Sieger in seinem kleinen Kellerabteil, während Olli ein Stockwerk über ihm jede Menge Freiheit genießt.

Schon bald soll "Pie" aber seine Siebensachen packen und die 25 Quadratmeter verlassen. Das kündigt der Ex von Laura Maria Rypa (30) auf Nachfrage eines Users durch die Blume hinweg auf Instagram an.

Lässt Pietro seinen besten Kumpel und Podcast-Buddy also schon bald allein zurück? Offenbar ja! Tatsächlich soll der Umzug in ein neues Haus nur noch eine "Frage der Zeit" sein, wie der 33-Jährige erklärt.

Heißt also, dass der gebürtige Karlsruher schon ein geeignetes Objekt im Blick hat, um sich wieder voll ausbreiten zu können.

Zur neuen Lage seiner neuen Bude schweigt der Dreifach-Papa aber (vorerst) noch eisern.