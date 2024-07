Mega-Zoff bei Pietro Lombardi: Deshalb hetzt er so scharf gegen Sarah Engels!

Nicht die Fragen ihrer Fans waren Pietro daher ein Dorn im Auge, nein. Vielmehr die Tatsache, dass seine Ex ihn wegen all der fiesen Nachfragen als schlechten Papa dastehen lassen wollte.

Die wurde nämlich jüngst damit konfrontiert, sich über ihren Ex und seine Neue ohnehin nicht zu äußern.

Laut dem Sänger muss Sohn Alessio Stiefpapa Julian Engels sogar "Papi" nennen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Einmal in Fahrt bekam sich "Pie" kaum noch ein, hetzte weiter gegen Sarah und ließ einige familieninterne Behauptungen vom Stapel.

"Alessio sagt mir auch, dass er Julian Papi nennen muss. Das weiß ich. [...] Glaub mir, Alessio erzählt mir mehr, als du denkst."

Innerhalb kürzester Zeit feuerte Pietro derart scharf, dass sich die 31-Jährige das Spektakel regungslos mit anschauen dürfte. "Ich habe dich sieben Jahre lang in Ruhe gelassen, ohne dich anzugreifen. Und jetzt bin ich einmal hier und du stellst so was ins Internet."

Innerhalb ihrer Fangemeinde sind sich weite Teile nämlich einig, dass es unverantwortlich gewesen sei, ihren Sohn mit Papa und seinen Kumpels nach Mallorca reisen zu lassen.