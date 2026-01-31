Schlüpfrige Story: Warum machte Pietro Lombardi Nacktfotos in Oli Pochers Aufzug?

Köln - Auch in der dritten Ausgabe ihres Podcasts nehmen Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) kein Blatt vor den Mund. Plötzlich geht es um Penisbilder und eine pikante Aufzug-Anekdote …

Nach dem Ausstieg von Sandy Meyer-Wölden (42) führt Oliver Pocher (47) seinen Podcast "Die Pochers" inzwischen mit Kumpel Pietro Lombardi (33) fort. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Hast du schon mal ein Dick-Pic verschickt?", will der Kölner Comedian in der aktuellen Ausgabe von "Die Pochers" mehr oder weniger aus dem Nichts heraus von seinem Talk-Partner wissen. Lange über eine Antwort nachdenken muss Pietro nicht.

Offen gibt der "DSDS"-Gewinner von 2011 zu: "Klar, habe ich schon mal gemacht." Pocher scheint nicht überrascht, mimt aber den Empörten: "Ich bin schockiert. […] Hast du da wirklich gestanden und dir den Winkel ausgesucht?"

Mit der folgenden Offenbarung hat der fünffache Familienvater dann aber nicht gerechnet, denn: Lombardi gesteht, dass er die pikanten Aufnahmen tatsächlich in Pochers Kölner Villa geschossen habe. Genauer gesagt: in dessen Fahrstuhl.

Seit der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) im vergangenen August lebt der Sänger vorübergehend in Olis Keller-Wohnung zur Untermiete. Dass sein Kumpel ausgerechnet den Aufzug als Schweinkram-Kulisse wählte, überrascht den 47-Jährigen nicht.

"Im Fahrstuhl ist er wenigstens gut ausgeleuchtet", bemerkt der Ex-Mann von Amira Aly (33). Lobend schiebt er dann noch hinterher: "Aber du hast extra geguckt, dass meine Kinder nicht im Bild sind. Das finde ich ja ganz nett."