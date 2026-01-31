Schlüpfrige Story: Warum machte Pietro Lombardi Nacktfotos in Oli Pochers Aufzug?
Köln - Auch in der dritten Ausgabe ihres Podcasts nehmen Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) kein Blatt vor den Mund. Plötzlich geht es um Penisbilder und eine pikante Aufzug-Anekdote …
"Hast du schon mal ein Dick-Pic verschickt?", will der Kölner Comedian in der aktuellen Ausgabe von "Die Pochers" mehr oder weniger aus dem Nichts heraus von seinem Talk-Partner wissen. Lange über eine Antwort nachdenken muss Pietro nicht.
Offen gibt der "DSDS"-Gewinner von 2011 zu: "Klar, habe ich schon mal gemacht." Pocher scheint nicht überrascht, mimt aber den Empörten: "Ich bin schockiert. […] Hast du da wirklich gestanden und dir den Winkel ausgesucht?"
Mit der folgenden Offenbarung hat der fünffache Familienvater dann aber nicht gerechnet, denn: Lombardi gesteht, dass er die pikanten Aufnahmen tatsächlich in Pochers Kölner Villa geschossen habe. Genauer gesagt: in dessen Fahrstuhl.
Seit der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) im vergangenen August lebt der Sänger vorübergehend in Olis Keller-Wohnung zur Untermiete. Dass sein Kumpel ausgerechnet den Aufzug als Schweinkram-Kulisse wählte, überrascht den 47-Jährigen nicht.
"Im Fahrstuhl ist er wenigstens gut ausgeleuchtet", bemerkt der Ex-Mann von Amira Aly (33). Lobend schiebt er dann noch hinterher: "Aber du hast extra geguckt, dass meine Kinder nicht im Bild sind. Das finde ich ja ganz nett."
Oliver Pocher hält nichts von Lümmel-Fotos: "Keiner weiß, wo das landet!"
Anschließend stellt Pocher klar, dass er "noch nie ein Schwanzbild" von sich weitergeleitet habe. Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wohin hat Pietro die Fotos von seinem blanken besten Stück am Ende des Tages geschickt?
"An Freundinnen", erklärt der "Cinderella"-Interpret und ergänzt: "Jetzt nicht 100-mal, aber habe ich schon mal gemacht. Genauso ehrlich, wie du warst, bin ich jetzt auch ehrlich." Pocher hatte in der vorherigen Folge mit einer Fremdgeh-Beichte für Aufsehen gesorgt.
Gutheißen will der Comedian die Lümmel-Nummer seines Kumpels aber nicht. Er sagt: "Lass dir einen Tipp von einem Älteren geben: Ich würde nie ein Schwanzbild verschicken. Keiner weiß, wo das landet. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, einfach nicht machen."
In Pietros Fall gab es nicht einmal eine Reaktion auf sein entblößtes Glied. "Die Person, der ich das geschickt habe, kannte ihn ja schon", witzelt der 33-Jährige. Er könne sich aber gar nicht mehr daran erinnern, in welcher Situation er das Foto verschickt habe. "In einer dummen", betont Pocher.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa