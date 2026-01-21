Pietro Lombardi knallhart: Das hat er über Olli Pochers Podcast-Anfrage gedacht

Köln - Seit einer Woche steht fest, dass Oliver Pocher (47) und Keller-Nachbar Pietro Lombardi (33) gemeinsame Sache bei "Die Pochers!" machen. Hatte "Pie" aber etwa keinen Bock auf den Podcast mit seinem Vermieter?

Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (47) verbindet eine jahrelange Freundschaft. © IMAGO / Berlinfoto

Der ehemalige "DSDS"-Champion war nach dem spontanen Podcast-Aus von Vorgängerin Sandy Meyer-Wölden (42) in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eingesprungen - auch, um Kumpel Olli nicht hängenzulassen.

Der hatte sich nämlich, so schildert "Pie" den Ernst der Lage, aus heiterem Himmel telefonisch gemeldet, um Pietro mit ins Boot zu holen.

"Soll ich dir ehrlich sagen, was ich gedacht habe? Gefährlich", fasst der Ex von Laura Maria Rypa (30) kurz und knapp zusammen. Fünffach-Papa Olli kann die Reaktion nicht wirklich verstehen, hakt süffisant nach. "Warum gefährlich?"

Ganz so einfach kann Pietro die Sache dann aber doch nicht beschreiben. "Olli, ich liebe dich, du weißt ... Aber ich dachte so: 'Oh, oh, ich und Olli?! Wir sind privat wirklich richtig gute Freunde. Aber nach außen hat man immer Angst."