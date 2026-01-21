Pietro Lombardi knallhart: Das hat er über Olli Pochers Podcast-Anfrage gedacht
Köln - Seit einer Woche steht fest, dass Oliver Pocher (47) und Keller-Nachbar Pietro Lombardi (33) gemeinsame Sache bei "Die Pochers!" machen. Hatte "Pie" aber etwa keinen Bock auf den Podcast mit seinem Vermieter?
Der ehemalige "DSDS"-Champion war nach dem spontanen Podcast-Aus von Vorgängerin Sandy Meyer-Wölden (42) in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eingesprungen - auch, um Kumpel Olli nicht hängenzulassen.
Der hatte sich nämlich, so schildert "Pie" den Ernst der Lage, aus heiterem Himmel telefonisch gemeldet, um Pietro mit ins Boot zu holen.
"Soll ich dir ehrlich sagen, was ich gedacht habe? Gefährlich", fasst der Ex von Laura Maria Rypa (30) kurz und knapp zusammen. Fünffach-Papa Olli kann die Reaktion nicht wirklich verstehen, hakt süffisant nach. "Warum gefährlich?"
Ganz so einfach kann Pietro die Sache dann aber doch nicht beschreiben. "Olli, ich liebe dich, du weißt ... Aber ich dachte so: 'Oh, oh, ich und Olli?! Wir sind privat wirklich richtig gute Freunde. Aber nach außen hat man immer Angst."
Pietro Lombardi sorgte sich um Olli Pochers Image
Was der Neu-Podcaster damit meint: Ollis deutschlandweit bekanntes Image! "Man denkt immer: Oh Gott, so beliebt ist der Olli nicht. Also, was mache ich denn jetzt?!"
Olli Pocher nimmt das Ganze sportlich, findet die Erklärung seines Kumpels sogar ziemlich amüsant. "Dann habe ich aber doch gedacht, dass das eigentlich geil ist. Ich meine, ich kann auch viel lernen, denn du bist mehr informiert über alle Sachen, die so auf der Welt passieren", freut sich Pietro über die Chance.
Unterm Strich ist sein neuer Job auch mit jeder Menge neuen Erfahrungen verknüpft. "Für mich ist das hier auch ein bisschen so wie Schulunterricht."
"Jede Woche kriegst du jetzt eine Stunde Nachhilfe", wirft Olli zum Abschluss der Thematik ein. Geplant sind erst mal drei Monate Testphase, in denen sich "Pie" am Mikro beweisen muss. Erst danach wird entschieden, ob die beiden weitermachen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa