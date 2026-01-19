Hoffnung auf Liebes-Comeback? Pietro Lombardi überrascht mit diesen Aussagen
Köln - Ist die Tür doch noch nicht zu? Pietro Lombardi (33) spricht offen über das Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa (30). Einen kleinen Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah Engels (33) gibt's gratis obendrauf.
Nach dem überraschenden Ausstieg von Sandy Meyer-Wölden (42) hat Oliver Pocher (47) nicht lange gefackelt und den ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger als neuen Talk-Partner bei "Die Pochers! Frisch recycelt" präsentiert.
Schon jetzt gibt es die erste Folge mit den beiden. Und der Comedian lässt es sich darin nicht nehmen, seinem Kumpel bezüglich des (erneuten) amourösen Scherbenhaufens mit seiner Ex-Verlobten einmal genauer auf den Zahn zu fühlen.
Schnell kommt Olli zum Punkt: "Jetzt ist aber wirklich Schluss?", hakt er neugierig bei Pietro nach. Wer an dieser Stelle mit einem klaren "Ja" rechnet, sieht sich getäuscht, denn eine endgültige Vokabel kommt dem Ex-Pizzabäcker nicht über die Lippen.
"Ausschließen kann man nie was. Am Ende des Tages verstehen wir uns, wir haben ein gutes Verhältnis", stellt Pietro in dem Gespräch klar. Für ihre zwei kleinen Söhne verbrachten die beiden zuletzt sogar eine harmonische Familienzeit unterm Weihnachtsbaum zusammen.
Verhältnis von Pietro Lombardi und Sarah Engels extrem unterkühlt
Auf die Frage, was es in ihm auslösen würde, wenn Laura plötzlich einen neuen Mann an ihrer Seite präsentieren würde, reagiert der frühere Swarovski-Steinleger aus Karlsruhe dann aber weitaus weniger entspannt, als es seine Aussagen zuletzt vielleicht hätten vermuten lassen.
"Ich würde mich nicht darüber freuen, wenn Laura morgen kommt und sagt, sie hat einen Neuen. Das würde mich auf jeden Fall verletzen", gibt Pietro offen zu und verweist noch einmal auf den guten Umgang, den sie derzeit miteinander pflegen.
Einen kleinen Seitenhieb in Richtung seiner Ex-Frau kann sich der Sänger an dieser Stelle nicht verkneifen. "Mit Sarah, da geht's ums Kind und die Schulen, und nicht mehr und nicht weniger", plaudert er aus dem Patchwork-Nähkästchen.
Die zwischenmenschliche Beziehung der beiden gilt schon seit Jahren als äußerst angespannt. Private Konflikte werden da gerne auch schon mal über die sozialen Medien und unter Hinzuziehung von Anwälten ausgetragen.
Ein achtes Liebes-Comeback mit Laura scheint derweil unwahrscheinlich. Die Blondine ist um einen klaren Schlussstrich bemüht. Erst kürzlich ließ sie sich ihr Pietro-Tattoo am Finger mit einer Rose überstechen.
