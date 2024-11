Nach krassen Gerüchten: Jetzt spricht Pietro Lombardi Casino-Klartext!

Schon in der Vergangenheit hatte "Pie" mehrfach selbst preisgegeben, an einem Abend gut und gerne einmal mehrere Tausend Euro zu verzocken.

In seiner neuesten Instagram-Story (r.) hält er seine Verlobte ganz fest im Arm. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Die soll das leichtsinnige Geldausgeben des Dreifach-Papas immer wieder moniert haben.

Auslöser des Streits soll das heikle Thema aber nicht gewesen sein. "Es sind immer Meinungsverschiedenheiten. Ich habe mich wegen irgendwas getriggert gefühlt. Wahrscheinlich habe ich Laura in dem Moment beleidigt, und dann ging es los", erinnert sich "Pie".

Deshalb will der DSDS-Juror künftig an sich arbeiten und die Zockerei einschränken - sogar eine Therapie will Pietro in naher Zukunft wieder starten. "Aktuell gehe ich nicht in Therapie, aber ich werde das auf jeden Fall wieder anfangen. Das habe ich Laura versprochen."

Seine Casino-Freunde müssen sich wohl schon bald einen neuen Kumpel zum Pokern suchen.

Denn wie der Sänger selbst durch die Blume sagt, scheint ihm die Zockerei inzwischen nicht mehr allzu wichtig. "Seitdem ich wieder nach Hause durfte, gehe ich weniger raus. Ich erlebe gerade mit, was Laura leistet jeden Tag."