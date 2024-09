Nach Kreditkarten-Abzocke bei Pietro Lombardi: So stark nimmt ihn das Drama mental mit

Köln - Vor vier Jahren haben Betrüger Pietro Lombardi (32) um eine halbe Million Euro abgezockt ! Nun hat sich der Sänger erneut zu den mentalen Folgen geäußert und an die damalige Zeit erinnert.

Nach mehr als einem Jahr hat sich Pietro Lombardi über die seelischen Folgen über den damaligen Betrug geäußert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Schon vor mehr als einem Jahr hatte sich der Halbitaliener zu den damaligen Ereignissen geäußert, nun wollte es ein Fan noch einmal ganz genau wissen.

Hintergrund: Der DSDS-Sieger von 2011 wurde vor vier Jahren Opfer perfider und heimtückischer Kreditkarten-Betrüger. Mehr als 500.000 Euro verschwanden damals über Nacht vom heutigen Dreifach-Papa.

Immer wieder gewährte "Pie" daraufhin Einblick in sein Seelenleben, berichtete am gestrigen Sonntag erneut von heftigen Folgen. "Es ist jetzt vier Jahre her, aber bis heute gibt es Tage, wo es mich wieder einholt. Klar, wenn auf einmal 500.000 Euro komplett versteuertes Geld weg ist, ist das echt hart", erklärte er.

Ganz verarbeiten konnte er den Vorfall bis heute nicht wirklich. Daher malt der Kumpel von Dieter Bohlen (70) eine düstere Prognose für die Zukunft...