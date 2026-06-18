Pietro Lombardi nach Unfall im Attacke-Modus: "Asozialer geht's nicht"

Köln - Jetzt spricht Pietro Lombardi (34) Tacheles! Nach seinem Unfall am Wochenende übt der Sänger jetzt heftige Kritik an denjenigen, die ihm Sekunden nach dem Crash auf die Nerven gegangen waren.

Pietro Lombardi war am vergangenen Samstagabend in einen schweren Autounfall verwickelt. (Archivbild) © IMAGO / Oliver Langel

Extrem durch den Wind und dankbar über den glimpflichen Ausgang hat sich der Dreifach-Papa in der Nacht zu Mittwoch bei seiner Community gemeldet, um die Geschehnisse noch einmal mehr zu verarbeiten.

Darin spricht der Ex von Laura Maria Rypa (30) nicht nur von jeder Menge Dankbarkeit, sondern auch von Fans und Schaulustigen, die ihm nur Sekunden nach dem Crash in Köln auf die Nerven gegangen war.

"Ich bin ehrlich und habe gemerkt, dass in der Öffentlichkeit stehen viele Nachteile mit sich bringt", deutet "Pie" in seiner nächtlichen Instagram-Story an.

Bereits innerhalb von Sekunden hätten sich dem ehemaligen DSDS-Juror zufolge mehrere Schaulustige um den Unfallort versammelt, um Pietro mit privaten Belangen zu nerven.

"Man sieht: Alle Beteiligten sind unter Schock. Und dann versammeln sich gefühlt Hunderte von Menschen und wollen Fotos und Grußvideos. Asozialer geht's nicht. Aber das ist leider Teil meines Lebens."