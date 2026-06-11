Eigenes Foto sorgt bei Pietro Lombardi für Entsetzen: "Habe mich gehen lassen"
Köln - Der Kampf gegen die Kilos begleitet Pietro Lombardi (33) seit vielen Jahren. Aktuell sieht sich der Sänger auf einem guten Weg. Ein altes "Vorher"-Foto sorgt für Entsetzen.
Auf Instagram lässt der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger seine Follower regelmäßig an seiner körperlichen Transformation teilhaben. In einer neuen Story schreibt er voller Optimismus: "Langsam geht es in eine gute Richtung."
Um sein Wunschgewicht zu erreichen, setzt der dreifache Familienvater auf eine streitbare Kombination aus intensivem Training und einer Abnehmspritze. Noch vor rund 90 Tagen habe er deutlich über 100 Kilogramm auf die Waage gebracht, wie er selber sagt.
Als Beweis für seinen bisherigen Fortschritt präsentiert Pietro anschließend seine bereits klar erkennbaren Muskeldefinitionen an Rücken und Trizeps. Dazu erklärt er: "Umso stolzer bin ich heute, dass ich nicht aufgegeben habe und konsequent drangeblieben bin."
Besonders viele Emotionen löst bei ihm ein altes "Vorher"-Foto aus. "Ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte", so der Entertainer. Die Aufnahme zeigt ihn oberkörperfrei und von der Seite. Überschüssige Pfunde sind darauf deutlich sichtbar.
Pietro Lombardi im Abspeck-Wahn: "Ziel noch nicht erreicht!"
"Irgendwie macht mich das Bild auch traurig, dass ich mich so habe gehen lassen", gesteht der "Bella Donna"-Interpret offen und ehrlich. Gleichzeitig motiviere ihn der Anblick seines früheren Ichs aber auch zum Weitermachen.
Am Ende seiner Body-Transformation angekommen ist Lombardi noch nicht. Gegenüber seiner Community merkt er an: "Mein Ziel ist noch nicht erreicht, aber ich komme ihm jeden Tag ein Stück näher."
Kurz vor seinem 34. Geburtstag zieht der ehemalige "DSDS"-Gewinner jetzt Bilanz - und die kann sich durchaus sehen lassen. Obwohl er zugibt, ab und zu mal auf ungesundes Essen zurückzugreifen, habe er in 42 Tagen bereit elf Kilogramm abgespeckt.
Im Interview mit "Bild" stellte Pietro zuvor bereits klar: "Ich mache das nicht nur für die Optik, sondern für mein Leben. Ich will fit sein für meine Kinder und wieder stolz auf mich sein." Auf die Idee mit der Abnehmspritze brachte ihn sein Kumpel Oliver Pocher (48).
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot), Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa