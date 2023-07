Pietro Lombardi filmt seine Laura bei offenherziger Aktion: "Wie Tiere bei der Paarungszeit"

Laura Maria Rypa (27) versenkt den Basketball im Netz, Pietro Lombardi (31) macht es ihr postwendend nach. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Erst kürzlich ist das Ehepaar in spe aus dem Sommerurlaub in seine Wahlheimat Köln zurückgekehrt und hatte dabei noch eine ärgerliche Tortur erlebt. So war an ihrem Linienflieger erst ein technisches Problem festgestellt worden, weshalb Flughafen-Mitarbeiter nach Laura Schilderung einzelne Gepäckstücke entladen mussten.

Tatsächlich waren auch die Koffer der 27-Jährigen und ihres Liebsten von der Aktion betroffen und schafften es nicht mit nach Deutschland. Am Tag nach der anstrengenden Reise wollten sich die beiden jedoch nicht länger die Laune vermiesen lassen.

In einer Story filmte Pietro seine gut gelaunte Verlobte im heimischen Garten. Laura trug dabei lediglich einen knappen Bikini und versuchte einen Basketball im Korb zu versenken.

Nach einem Treffer forderte "Pi" den nächsten Schwierigkeitsgrad: "Jetzt rückwärts. Konzentriere dich." Und tatsächlich: Nach dem Motto "aller guten Dinge sind drei" netzte Laura beim dritten Rückwärts-Wurfversuch ein und freute sich lautstark über ihre Leistung.

Anschließend repostete sie ihren Siegesjubel in ihrer eigenen Instagram-Story, dieses Mal in Zeitlupe. Ihre Stimme wurde dabei so verzerrt, dass sie sich anhörte wie "Tiere in der Paarungszeit", wie Laura selber scherzte.