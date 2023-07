Pietro Lombardi flippt aus, weil Fans sich um Alessio sorgen: "Es ist sch***egal, was es ist!"

So meldete sich der DSDS-Juror noch am selben Abend erneut bei seinen Anhängern, die mit dem Folgenden sicher nicht gerechnet hatten.

Der "Cinderella"-Interpret hatte seinen rund zwei Millionen Instagram-Fans am Vormittag darüber informiert, dass sein "Großer" sich einem "kleinen Eingriff" am Knie unterziehen müsse . "Aber halb so schlimm, ist ja ein großer Junge", hatte der zweifache Vater ergänzt, ohne darauf einzugehen, was dem Schüler konkret fehle.

Der sonst eigentlich immer gut gelaunte Sänger schlug am Mittwochabend plötzlich ganz andere Töne in seiner Story an, nachdem ihn offenbar einige besorgte Nachrichten bezüglich Alessios Gesundheitszustands erreicht hatten.

Pietro redete sich am Mittwochabend regelrecht in Rage. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi

"Ich wollte eine Sache kurz loswerden, weil alle ja angeblich so besorgt sind um Alessio, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich hab ja in meiner Story ganz klar gesagt, dass er einen kleinen, kleinen Eingriff am Knie hat und es halb so schlimm ist", begann der Sänger seinen Vortrag, ehe er sich regelrecht in Rage redete.

"Ich muss ja nicht immer sagen, was er genau hat, weil das hat niemanden zu interessieren!", wetterte er - und war noch lange nicht fertig! "Es ist scheißegal, was es ist - ob Warze oder Pickel, weil es geht niemanden was an. Wenn ich sage, halb so schlimm, ist doch alles gesagt! Muss ich Euch noch sagen, was es ist?!", echauffierte sich der 31-Jährige.

Nachdem er seinem Ärger Luft gemacht hatte, kam er jedoch allmählich wieder runter und lieferte dann tatsächlich noch einige Details zu dem Eingriff.

So verriet er schließlich, dass Alessio einige Warzen entfernt worden waren und der Eingriff überraschenderweise doch etwas umfangreicher verlief, als ursprünglich geplant.

Der Achtjährige überstand die Behandlung jedoch ohne Probleme und trägt nun ein Pflaster an der betroffenen Stelle, wie der 31-Jährige offenbarte und abschließend erklärte: "Wir machen uns jetzt ein paar schöne Tage in Karlsruhe."