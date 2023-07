Sorgen um Alessio: Pietro Lombardis Sohn muss auf den OP-Tisch!

Köln - Kurz nach ihrer Trennung prägten Pietro Lombardi (31) und Sarah Engels (30) mit dem Spruch "Hauptsache, Alessio gehts gut" das Netz. Nun scheint es dem Sohn der beiden Sänger jedoch nicht so gut zu gehen, denn er benötigt eine Operation.

Der kleine Alessio (8) ist der Sohn von Pietro Lombardi (31) und Sarah Engels (30, nicht im Bild). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Zuletzt verkündete der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" stolz, dass er nun ein paar Tage mit seinem größten Sprössling verbringen könne.

Denn bei einem gemeinsamen Familien-Urlaub mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) und dem kleinen Leano (rund sechs Monate) auf der griechischen Ferieninsel Korfu fehlte sein "Großer".

Dieser war zeitgleich mit Mama Sarah, ihrem Mann Julian Engels (30) und Tochter Solea in Portugal unterwegs und hatte lediglich einen Video-Anruf für seinen Papa parat.

Nun hat Pie seinen achtjährigen Sohn wieder um sich, musste seinen rund zwei Millionen Fans aber eine schlechte Nachricht überbringen. Denn Alessio muss operiert werden!

"Heute bekommt Alessio einen kleinen Eingriff am Knie. Aber halb so schlimm, ist ja ein großer Junge", schrieb der "DSDS"-Juror in seiner Instagram-Story.

Vier Tage lang hat der "Phänomenal"-Interpret den Achtjährigen nun ganz für sich alleine - obwohl sich Pietro ursprünglich wohl noch wesentlich mehr gemeinsame Zeit erhofft hatte.