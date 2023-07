Pietro Lombardi holt jungen Fan auf die Bühne: Kind vergießt Tränen der Rührung

Sänger Pietro Lombardi (31) schenkte einem treuen jungen Fan jüngst ein unvergessliches Erlebnis. © Henning Kaiser/dpa

Pietro Lombardi ist nicht nur leidenschaftlicher Musiker, sondern vor allem Papa mit Leib und Seele. Seine beiden Söhne Alessio (8) und Leano (sechs Monate) spielen im Leben des "Cinderella"-Interpreten bekanntlich die Hauptrolle, vor Kurzem zeigte sich Pie jedoch an der Seite eines anderen kleinen Jungen.

Bei Instagram hatte der 31-Jährige seinen rund zwei Millionen Fans einen kleinen Einblick in sein letztes Konzert gegeben und einen kurzen Clip geteilt, in dem er auf der Bühne zu sehen war - dort performte Pie allerdings nicht allein!

Neben ihm hatte sich nämlich - samt einem Mikrofon in der Hand - einer seiner wohl jüngsten Anhänger positioniert: ein treuer Fan namens Alessio.

Der junge Brillenträger, der tatsächlich den gleichen Namen trägt wie Pietros Sprössling, schien sichtlich aufgeregt zu sein, schaute immer wieder zu seinem Idol empor und sang schließlich an der Seite des DSDS-Jurors dessen Hit "Ich vermisse dich".

Ein sicher unvergessliches Erlebnis für den kleinen Fan, der am Ende seines Auftritts prompt in (Freuden-)Tränen ausbrach und das Publikum in Jubelstürme versetzte. "Das hast du so toll gemacht!", lobte Pie und nahm den jungen Hemd-Träger in den Arm.