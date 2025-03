Pietro Lombardi im Urlaub genervt, doch dann wendet sich das Blatt

Als die beiden Kids am Abend im Bett gewesen sind, schrillte plötzlich das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war jemand von der Hotellobby.

Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) und den beiden gemeinsamen Kindern befindet sich der Sänger im Urlaub. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

"Mein Herz ist erst mal stehen geblieben. Bestimmt wurde etwas geklaut!", dachte sich der Ex-Mann von Sarah Engels (32).

Doch seine Sorge stellte sich als unbegründet heraus. "Es war alles drin und ich bin so fasziniert, dass es so was noch gibt", so der 32-Jährige.

Es sei bemerkenswert, dass es noch Leute gibt, die sagen: "Hey, das ist dein Eigentum und wenn wir das finden, dann geben wir das ab, weil sich das so gehört."

Somit können Pietro, Laura sowie die beiden Kids ihren Traumurlaub bei Sonne, Strand und Palmen weiterhin genießen.