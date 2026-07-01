Pietro Lombardi kaum wiederzuerkennen: So viele Pfunde hat er schon purzeln lassen

Köln - Jetzt lässt Pietro Lombardi (34) nackte Fakten sprechen! Im Netz hat der Sänger mit zwei Fotos seine krasse Verwandlung der vergangenen Monate untermauert.

Rund 20 Kilo soll Pietro Lombardi im Laufe der vergangenen fünf Monate bereits abgespeckt haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Erst vor rund fünf Monaten hatte "Pie" offiziell angekündigt mit der Abnehmspritze die Pfunde purzeln zu lassen.

Mittlerweile steckt der Sänger tief im Abnehmprozess, teilt dabei immer wieder leicht bekleidete Selfies im Tanktop aus dem Fitnessstudio.

Der neueste Schnappschuss scheint nur noch wenig mit dem alten Pietro von vor einigen Monaten gemeinsam zu haben.

Denn: Der 34-Jährige ist kaum wiederzuerkennen - das zeigt der stolze und deutlich muskulösere Vorher-Nachher-Vergleich innerhalb einer Fragerunde mit seinen Fans.

"106 Kilo - 86 Kilo. Noch -6 Kilo ist mein großes Ziel. Die Reise geht weiter", schreibt Pietro zu seiner deutlichen Typveränderung.

Dafür setzt der ehemalige DSDS-Juror auf eine strikte Kombination aus eisernem Training und regelmäßiger Spritze - die ihm auch Kumpel und Vermieter Oliver Pocher (49) schmackhaft gemacht hatte.