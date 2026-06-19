Pietro Lombardi spricht über dramatischen Unfall: "Ich habe einfach nur noch das Knallen gehört"
Köln - Jetzt spricht Pietro Lombardi (34) erstmals über die Hintergründe seines Autounfalls! Im Gespräch mit Oliver Pocher (48) hat "Pie" nun klargestellt, wie genau es zum Unglück in der Kölner Südstadt kommen konnte.
Vor fast einer Woche war der Sänger im Bereich einer Dauerbaustelle verunfallt und mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammengerasselt.
In der neuen Folge der "Patchwork Boys" plaudert "Pie" daher drauflos, um Kumpel Olli sämtliche Details zu verraten.
"Ich habe lange keinen Sport mehr gemacht, weil ich irgendwie viel am Arbeiten war, und dann habe ich gedacht: Komm, es steht eh schon 5:1, ich gehe jetzt zum Sport", erklärt der ehemalige DSDS-Juror.
Tatsächlich sei Vermieter Olli die treibende Kraft gewesen, dass der 34-Jährige ins Fitnessstudio fährt - der leeren Straßen wegen.
Dann der Schock! "Dann ging alles relativ schnell. Ich glaube, ich habe einfach nur noch das Knallen gehört."
Bereits Sekundenbruchteile nach dem Unfall habe er sich die Frage gestellt, ob es allen Beteiligten gut gehe. "Du hast in dem Moment nicht mehr die Gedanken, wer schuld ist oder nicht."
Pietro Lombardi denkt an möglichen Unfall von Sohn Alessio
Oliver Pocher dagegen zeigt sich von der Wucht des Crashs beeindruckt. "Von deiner Karre ist nichts mehr übrig. Ein Q8, wo der Kühlergrill nicht mehr vorhanden ist."
Nur an sich oder die geschrottete Luxuskarre habe Pietro danach aber nicht denken können. Bereits unmittelbar nach dem Zusammenprall sei er deshalb zum Auto der Unfallgegner gelaufen, um sicherzustellen, dass es auch ihnen gut gehe. "Die waren natürlich extrem unter Schock. Ich bin aber sofort hingegangen und habe versucht, die Situation zu beruhigen."
Dass bei dem Unfall niemand ernsthaft - eine der beteiligten jungen Frauen erlitt Schnittwunden - verletzt wurde, begründet "Pie" mit übernatürlichen Kräften. "Wir hatten an dem Tag einfach einen Schutzengel."
Trotzdem wagt er einen Ausblick in die Zukunft und auf den Punkt, an dem auch Sohn Alessio eines Tages einen Unfall bauen könnte. "Wenn ich mir vorstelle, dass Alessio einen Unfall hat – das ist das schlimmste Gefühl. Deshalb kann ich jede Emotion der Eltern nachvollziehen."
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures