Pietro Lombardi spricht über dramatischen Unfall: "Ich habe einfach nur noch das Knallen gehört"

Köln - Jetzt spricht Pietro Lombardi (34) erstmals über die Hintergründe seines Autounfalls ! Im Gespräch mit Oliver Pocher (48) hat "Pie" nun klargestellt, wie genau es zum Unglück in der Kölner Südstadt kommen konnte.

Mit Comedian Oliver Pocher (48) verbindet Pietro Lombardi (34) eine jahrelange Freundschaft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Vor fast einer Woche war der Sänger im Bereich einer Dauerbaustelle verunfallt und mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammengerasselt.

In der neuen Folge der "Patchwork Boys" plaudert "Pie" daher drauflos, um Kumpel Olli sämtliche Details zu verraten.

"Ich habe lange keinen Sport mehr gemacht, weil ich irgendwie viel am Arbeiten war, und dann habe ich gedacht: Komm, es steht eh schon 5:1, ich gehe jetzt zum Sport", erklärt der ehemalige DSDS-Juror.

Tatsächlich sei Vermieter Olli die treibende Kraft gewesen, dass der 34-Jährige ins Fitnessstudio fährt - der leeren Straßen wegen.

Dann der Schock! "Dann ging alles relativ schnell. Ich glaube, ich habe einfach nur noch das Knallen gehört."

Bereits Sekundenbruchteile nach dem Unfall habe er sich die Frage gestellt, ob es allen Beteiligten gut gehe. "Du hast in dem Moment nicht mehr die Gedanken, wer schuld ist oder nicht."