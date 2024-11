Nach Eklat-Nacht und DSDS-Aus: Pietro Lombardi richtet klare Worte an seine Hater

Köln - Nur ein paar Augenblicke nach dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" hat sich Ex-Juror Pietro Lombardi (32) via Instagram an seine Fans gewandt. Kehrt im Leben des Sängers nun etwas mehr Ruhe ein?

In Sachen Gerüchten um eine Trennung mit Laura Maria Rypa (28) spricht der Ex-Juror von "turbulenten Phasen. Ja, die gibt es im Leben . Doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los."

"Am Ende zählt die Familie und das ist das Wertvollste im Leben. (...) Jetzt halten wir erst recht zusammen, weil manche uns fallen sehen wollen. Doch niemals werden sie das schaffen", lautet die klare Ansage an seine Hater.

Kaum aus den heiligen Hallen von RTL zurück in den eigenen vier Wänden nahm sich "Pie" ausgiebig Zeit, um seine Fangemeinde am persönlichen Seelenleben teilhaben zu lassen.

Kurz danach meldete sich der Sänger auf Instagram zu Wort und sagte den Hatern den Kampf an. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Losgelassen hat hingegen Ex-Arbeitgeber RTL! Der Heimatsender des Karlsruhers hatte sich über Wochen hinweg ein Hintertürchen offen gehalten, um "Pie" vielleicht doch noch in der kommenden Staffel dabei haben zu können.

Stattdessen wird der Ex von Sarah Engels (32) in Zukunft wohl wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen können. "Was wir haben, ist etwas Besonderes. Es gibt uns Kraft und verbindet uns auf eine Weise, die niemand versteht. Muss auch keiner."

Erst vor ein paar Tagen hatte der Sänger angekündigt bald wieder im TV stattfinden zu wollen.

Über die sozialen Netzwerke kündigte Pietro kurzerhand seine vielversprechenden Karrierepläne an. "Wir arbeiten an etwas sehr Großem. Ihr könnt euch freuen auf das, was kommt, Team Lombardi."