Pietro Lombardi packt über sein Verhältnis zu Olli Pocher aus, dann wird er deutlich
Köln - Loyale Freunde sind schwer zu finden: Einer, den Pietro Lombardi (34) in seinem Leben aber definitiv dazuzählt, ist … Oliver Pocher (47). Auf Instagram begründete der Sänger jetzt auch, warum das so ist.
Im Rahmen einer aktuellen Fragerunde wollte ein Fan vom "Cinderella"-Interpreten wissen, was ihm die bedingungslose Unterstützung des Comedians in komplizierten Zeiten bedeutet. Die Antwort darauf fiel mehr als eindeutig aus.
"Oliver ist ein wahrer Freund. Egal in welcher Phase, er war immer da", betonte der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (29). Auf den fünffachen Familienvater sei während ihrer nun schon viele Jahre bestehenden Freundschaft immer Verlass gewesen. Und das zu "100 Prozent".
Nach der Trennung von der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne kommt Pietro derzeit sogar in der Kölner Villa des Skandal-Komikers unter. Konkret haust der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger dort inzwischen schon seit mehreren Tagen im Keller.
Um eine klassische Wohngemeinschaft handelt es sich dabei aber nicht, wie der einstige "DSDS"-Sieger (2011) in einer früheren Fragerunde bereits deutlich machte. So habe er etwa einen separaten Bereich mit einem eigenen Eingang.
Viele Personen aus der Unterhaltungsbranche wenden sich in Krisenzeiten ab
Im Zuge der Lobeshymne auf seinen guten Kumpel nutzte Pietro dann auch noch eben die Gelegenheit, um mit den Menschen aus der Unterhaltungsbranche abzurechnen - allerdings ohne konkrete Namen zu nennen.
Gegenüber seiner Community merkte der 34-Jährige kritisch an, dass sich viele Kollegen in schwierigen Zeiten abwenden würden, nur um dann wieder angekrochen zu kommen, sobald es wieder bergauf gehe.
Auf diese Menschen, die sich wie ein Fähnchen im Wind verhalten würden, könne er sehr gut verzichten. Stattdessen baue er lieber auf wenige echte Freunde, wie eben Oliver Pocher. Seine treuen Anhänger will Pietro an dieser Stelle aber natürlich auch nicht unerwähnt lassen.
"Am Ende muss ich auch sagen, dass ich die besten Fans habe, die jede Phase mitgehen", freut sich der Wahl-Kölner über die Loyalität seiner Fans. "Alle anderen, die nur kommen, wenn es was zu holen gibt, braucht kein Mensch."
