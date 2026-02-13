Nach nur einer Woche: So krass wirkt die Abnehmspritze schon bei Pietro Lombardi

Köln - Pietro Lombardi (33) kämpft seit Jahren mit seinem Gewicht, erlebte dabei eine Berg- und Talfahrt und war nie gänzlich zufrieden mit seinem Körper. Nachdem er jüngst drastischere Maßnahmen eingeleitet und zur Abnehmspritze gegriffen hat, merkt er bereits jetzt, wie das Mittel wirkt.

Vor etwa einer Woche hatte Pietro Lombardi (33) zum ersten Mal zur Abnehmspritze gegriffen. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi

Der Sänger gab seinen rund zwei Millionen Instagram-Fans am Mittwoch ein erstes Update auf seiner Abnehm-Reise, nachdem er sich vor rund einer Woche die erste Injektion verabreicht hat.

Pie verlässt sich dabei aber nicht nur auf die Abnehm-Spritze, wie er seinen Anhängern in seiner Story verriet, sondern setzt stattdessen auf eine "Trilogie" aus Injektion, Sport und gesunder Ernährung. "Das macht mich gerade wirklich glücklich!", offenbarte er höchst motiviert, während Pietro einen ehrlichen Einblick in seine vergangene Woche lieferte.

"Ich muss sagen: Am ersten Tag ging es mir nicht so gut, da bin ich ehrlich. Aber Tag für Tag wird es besser. Das Hungergefühl geht weg", berichtete er. "Ich könnte theoretisch den ganzen Tag nichts essen, ich hab jetzt nicht so den Drang nach Essen. Aber der Körper braucht natürlich Nährstoffe."

Auf seiner (erneuten) Body-Transformation lässt sich der dreifache Papa auch medizinisch begleiten, stehe täglich in engem Kontakt mit einer Ärztin, die ihm "sehr helfe, auch wenn es mir mal nicht gut geht", wie er offenbarte.