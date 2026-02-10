Probleme mit dem Körper: Jetzt geht Pietro Lombardi diesen drastischen Schritt
Köln - Dass er mit seinem Body derzeit absolut unzufrieden ist, hatte Pietro Lombardi (33) bereits Ende Dezember verraten. Jetzt geht der Sänger einen drastischen Schritt.
In einer Instagram-Fragerunde gab der frühere "DSDS"-Sieger (2011) damals zu, im Hinblick auf seinen angestrebten Kampf gegen die überzähligen Kilos auch über die Abnehmspritze nachzudenken. Auf jeden Fall müsse sich "etwas verändern".
Jetzt ist eine Entscheidung gefallen - und zwar zugunsten des umstrittenen Produkts, wie Pietro in der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers!" zugab. Dort agiert er seit Kurzem als Co-Gastgeber neben seinem Best-Buddy Oliver Pocher (47).
Am Tag der Aufzeichnung habe er sich die erste Injektion gesetzt. "Oh, du bist jetzt auch Abnehmspritze", kommentiert Olli mit süffisantem Unterton. Der 47-Jährige hatte auf diese Weise im vergangenen Jahr selbst 14 Kilogramm verloren.
Wie Pietro im Podcast preisgibt, sei ihm bei der Anwendung schon etwas mulmig zumute gewesen. Hunger verspüre er aktuell nicht. "Das irritiert ein bisschen, weil man denkt, es ist Zeit zum Essen", berichtet er von seiner ersten Erfahrung. Doch warum hat der TV-Star den umstrittenen Weg gewählt?
"Es ist ja immer zwiegespalten. Aber ich habe auch bei dir gesehen, wie das alles funktioniert hat", so Lombardi. Natürlich müsse er aber auch seine "Ernährung umstellen" und "ein bisschen Sport machen".
Pietro Lombardi aß wochenlang regelmäßig Chips zum Frühstück
Mit seinem Körper geht der ehemalige Pizzabäcker, der derzeit bei Pocher im Keller wohnt, jedenfalls schonungslos ins Gericht. Er sagt: "Ich bin ja klein und dick. Und diese Kombination ist Katastrophe." Olli findet das alles "gar nicht so schlimm".
Pietro ist anderer Meinung und legt nach: "Du hast mich in Dubai oberkörperfrei gesehen." Er selbst bezeichnet den Anblick als "beschämend". Pocher war extra für die Podcast-Aufzeichnung in die Wüstenmetropole geflogen, da sein Kumpel zu diesem Zeitpunkt dort gerade Urlaub machte.
Die Ursache für ihre körperliche Unfitness ist den beiden Männern wohlbekannt. Sie seien viel unterwegs und kämen dadurch oft erst abends oder nachts nach Hause. Dann esse man meistens noch etwas, was nicht unbedingt gesund sei.
In diesem Zusammenhang gesteht Pietro, dass er in den vergangenen Wochen immer Chips zum Frühstück gegessen habe. "Das hat mich immer glücklich gemacht", so der Entertainer.
"Du darfst dich nicht wundern, warum du dann so aussiehst, wie du aussiehst", merkt Pocher an. Lombardi stimmt ihm zu. Sein Ziel mithilfe der Spritze hat er klar vor Augen: "Ich hoffe, ich sitze hier in einem Monat mit vielleicht fünf Kilo weniger."
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa