Probleme mit dem Körper: Jetzt geht Pietro Lombardi diesen drastischen Schritt

Köln - Dass er mit seinem Body derzeit absolut unzufrieden ist, hatte Pietro Lombardi (33) bereits Ende Dezember verraten. Jetzt geht der Sänger einen drastischen Schritt.

Pietro Lombardi (33) hadert mal wieder mit seinem körperlichen Erscheinungsbild. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

In einer Instagram-Fragerunde gab der frühere "DSDS"-Sieger (2011) damals zu, im Hinblick auf seinen angestrebten Kampf gegen die überzähligen Kilos auch über die Abnehmspritze nachzudenken. Auf jeden Fall müsse sich "etwas verändern".

Jetzt ist eine Entscheidung gefallen - und zwar zugunsten des umstrittenen Produkts, wie Pietro in der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers!" zugab. Dort agiert er seit Kurzem als Co-Gastgeber neben seinem Best-Buddy Oliver Pocher (47).

Am Tag der Aufzeichnung habe er sich die erste Injektion gesetzt. "Oh, du bist jetzt auch Abnehmspritze", kommentiert Olli mit süffisantem Unterton. Der 47-Jährige hatte auf diese Weise im vergangenen Jahr selbst 14 Kilogramm verloren.

Wie Pietro im Podcast preisgibt, sei ihm bei der Anwendung schon etwas mulmig zumute gewesen. Hunger verspüre er aktuell nicht. "Das irritiert ein bisschen, weil man denkt, es ist Zeit zum Essen", berichtet er von seiner ersten Erfahrung. Doch warum hat der TV-Star den umstrittenen Weg gewählt?

"Es ist ja immer zwiegespalten. Aber ich habe auch bei dir gesehen, wie das alles funktioniert hat", so Lombardi. Natürlich müsse er aber auch seine "Ernährung umstellen" und "ein bisschen Sport machen".