Klare Worte von Pietro Lombardi: Das denkt er über Dschungelkönig Gil Ofarim

Köln - Der " Dschungelcamp "-Sieg von Gil Ofarim (43) schlägt weiter hohe Wellen: Auch Pietro Lombardi (33) hat dazu eine Meinung - und eine klare Forderung!

Pietro Lombardi (33) ist seit Jahren ein treuer Zuschauer des RTL-Dschungelcamps. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Weder der Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel aus dem Jahr 2021 noch der im Vorfeld angedrohte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Boykott von verärgerten TV-Zuschauern konnten Ofarim bei seinem Weg auf den RTL-Trash-Thron aufhalten.

In einer Stellungnahme auf seinem Instagram-Kanal sprach Lombardi seinem Kollegen aus dem Musik-Business zunächst seine herzlichsten Glückwünsche aus. Anschließend würdigte er auch noch dessen Leistung im Camp in den vergangenen 18 Tagen.

Der 43-Jährige habe alle ihm gestellten Ekel-Prüfungen mit Bravour gemeistert und über die gesamte Zeit hinweg "einen sympathischen Eindruck" gemacht. "Deutschland gibt dem Ofarim eine zweite Chance", resümierte der "DSDS"-Sieger von 2011.

Ein fader Beigeschmack bleibt aber auch für den dreifachen Familienvater. Er bezeichnete Ofarims Vergangenheit als "noch nicht abgeschlossen". Der frühere "Bravo"-Starschnitt war vor rund fünf Jahren wegen einer heftigen Lüge in die Schlagzeilen geraten.