Plötzlich klopft es an der Scheibe: Senior motzt Pietro Lombardi an - "Der hat es schon ernst gemeint"

Köln - Pietro Lombardi (33) erlebte am vergangenen Wochenende einen lustigen Moment mit einem Passanten, der ihn zunächst allerdings wegen einer eher unschönen Angelegenheit angesprochen hatte. Bei Instagram schilderte der Sänger das Missverständnis, das sich jedoch rasch aufklären ließ.

Als es an der Scheibe klopfte, erschrak Pietro Lombardi (33) zunächst - dann konnte er das Missverständnis aber schnell aufklären. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi

Der dreifache Vater hatte sich am Sonntag einen kleinen Moment Zeit genommen, um eine Story für seine rund zwei Millionen Instagram-Fans aufzunehmen, in der er in üblicher Manier kleine Einblicke in seinen Alltag gab.

Dabei wurde der Sänger allerdings jäh von einem Passanten unterbrochen, wie Pie seinen Anhängern lachend erzählte. "Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich mache ja eine Story und filme mich gerade und auf einmal kam ein älterer Herr, der dachte, ich filme ihn", schilderte der ehemalige DSDS-Juror grinsend, woraufhin ihn der Senior prompt zur Rechenschaft ziehen wollte.

So habe der Herr - nach Einschätzung des "Cinderella"-Interpreten etwa 70 Jahre alt - an seine Scheibe geklopft und mit bestimmendem Ton verlangt: "Bitte das Video löschen! Sie haben mich gerade gefilmt, ich hab das gesehen", wie Pietro die Situation wiedergab und verriet: "Ich hab mich richtig erschrocken, weil der hat es schon ernst gemeint".

Der Sänger war nach eigenen Angaben zunächst verwirrt, weil er natürlich nichts Unrechtes getan hatte - als der Groschen bei ihm fiel.