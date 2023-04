Pietro Lombardi verteidigt Laura und macht Influencer-Label Ansage, die sich gewaschen hat

Pietro Lombardi (30) ist gesundheitlich angeschlagen, doch seine Verlobte (27) hat es am schlimmsten erwischt. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

"Ihr hört es, ich bin krank", meldete sich die Sänger-Gattin in spe vor dem Wochenende mit belegter Stimme in einer Instagram-Story bei ihren rund 794.000 Followern. Im XXL-Sweatshirt und ungeschminkt hustete sie dabei in die Handykamera und wirkte sichtlich ausgelaugt.

Auch Pietro bestätigte in seiner Story: "Wir sind alle angeschlagen, am meisten hat es Laura erwischt, leider." Glücklicherweise kann sich die außer Gefecht gesetzte Mama des kleinen Leano jedoch auf ihren Verlobten verlassen und wird von ihm liebevoll umsorgt.

"Ich hab Tee gemacht, schön mit Honig, den bringe ich ihr jetzt hoch und hoffentlich wird sie bald wieder gesund", begab sich Pietro bereitwillig in den Krankenschwester-Modus.

Dabei konnte der "Cinderella"-Interpret seiner Liebsten jedoch nicht alles abnehmen.