Pietro Lombardi verzweifelt: Sänger landet in Klinik, doch Ärzte stehen vor einem Rätsel

Köln - Pietro Lombardi (34) ist verzweifelt! Wegen gesundheitlicher Probleme hat sich der Sänger jetzt erneut in eine Klinik begeben, doch die Ärzte stehen vor einem Rätsel.

"Es ist halt einfach scheiße!", hadert Pietro (34) in seiner Instagram-Story. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Während der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" (2011) in Bezug auf seine angestrebte Body-Transformation derzeit weiter enorme Erfolge feiert, bereiten ihm andere körperliche Beschwerden dagegen arge Sorgen.

"Es ist halt einfach scheiße!", hadert Pietro in seiner Instagram-Story mit dem Schicksal. Wie der Dreifach-Papa weiter offenbart, habe er sich jüngst sogar einem kleinen Eingriff unterziehen müssen.

Der Grund: mysteriöse allergische Ausschläge.

Was genau die Mediziner bei ihm gemacht haben, erwähnt der "Bella Donna"-Interpret dabei zwar nicht. Es sei aber "alles paletti", wie er gegenüber seiner treuen Fan-Gemeinde versichert.

So ganz zu stimmen, scheint das aber nicht …

Denn als er schließlich die Ergebnisse eines Allergietests in den Händen hält, ist ein Wert auffällig hoch. "Bei mir ist der bei knapp 700", zeigt sich Pietro erschrocken. Und auch sein "hyperaktives Immunsystem" mache ihm zu schaffen.