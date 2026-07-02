Pietro Lombardi verzweifelt: Sänger landet in Klinik, doch Ärzte stehen vor einem Rätsel
Köln - Pietro Lombardi (34) ist verzweifelt! Wegen gesundheitlicher Probleme hat sich der Sänger jetzt erneut in eine Klinik begeben, doch die Ärzte stehen vor einem Rätsel.
Während der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" (2011) in Bezug auf seine angestrebte Body-Transformation derzeit weiter enorme Erfolge feiert, bereiten ihm andere körperliche Beschwerden dagegen arge Sorgen.
"Es ist halt einfach scheiße!", hadert Pietro in seiner Instagram-Story mit dem Schicksal. Wie der Dreifach-Papa weiter offenbart, habe er sich jüngst sogar einem kleinen Eingriff unterziehen müssen.
Der Grund: mysteriöse allergische Ausschläge.
Was genau die Mediziner bei ihm gemacht haben, erwähnt der "Bella Donna"-Interpret dabei zwar nicht. Es sei aber "alles paletti", wie er gegenüber seiner treuen Fan-Gemeinde versichert.
So ganz zu stimmen, scheint das aber nicht …
Denn als er schließlich die Ergebnisse eines Allergietests in den Händen hält, ist ein Wert auffällig hoch. "Bei mir ist der bei knapp 700", zeigt sich Pietro erschrocken. Und auch sein "hyperaktives Immunsystem" mache ihm zu schaffen.
Pietro Lombardi will auf Rat seiner Fans hören: "Bin auf jeden Fall offen"
Er sagt dazu: "Ich krieg' immer Ausschläge, und man weiß nicht, woher es kommt. […] Ich hab' jetzt 300 Sachen getestet, es ist alles gut, also die nächsten 300 Sachen im Körper testen und gucken, ob da irgendwas ist. Keine Ahnung."
Die Ursachenforschung geht also weiter.
Da diese bislang jedoch ohne Erfolg verlief, will der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger aus Karlsruhe auf den Rat seiner Fans hören und zeitnah nun einen Heilpraktiker aufsuchen.
"Ich bin auf jeden Fall offen. Hauptsache dieses Problem wird gelöst", betont Pietro.
Ob die gesundheitlichen Probleme mit dem Nutzen der Abnehmspritze zusammenhängen? Hautausschläge und allergische Reaktionen zählen zumindest mal zu den möglichen Nebenwirkungen.
Mithilfe des umstrittenen Produkts und eines intensiven Sportprogramms hat der 34-Jährige rasant die überzähligen Kilos purzeln lassen. "106 Kilo - 86 Kilo. Noch -6 Kilo ist mein großes Ziel", schrieb der kürzlich zur Typveränderung.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)