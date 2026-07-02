Pietro Lombardi kaum wiederzuerkennen: So viele Pfunde hat er schon purzeln lassen
Köln - Jetzt lässt Pietro Lombardi (34) nackte Fakten sprechen! Im Netz hat der Sänger mit zwei Fotos seine krasse Verwandlung der vergangenen Monate untermauert.
Erst vor rund fünf Monaten hatte "Pie" offiziell angekündigt mit der Abnehmspritze die Pfunde purzeln zu lassen.
Mittlerweile steckt der Sänger tief im Abnehmprozess, teilt dabei immer wieder leicht bekleidete Selfies im Tanktop aus dem Fitnessstudio.
Der neueste Schnappschuss scheint nur noch wenig mit dem alten Pietro von vor einigen Monaten gemeinsam zu haben.
Denn: Der 34-Jährige ist kaum wiederzuerkennen - das zeigt der stolze und deutlich muskulösere Vorher-Nachher-Vergleich innerhalb einer Fragerunde mit seinen Fans.
"106 Kilo - 86 Kilo. Noch -6 Kilo ist mein großes Ziel. Die Reise geht weiter", schreibt Pietro zu seiner deutlichen Typveränderung.
Dafür setzt der ehemalige DSDS-Juror auf eine strikte Kombination aus eisernem Training und regelmäßiger Spritze - die ihm auch Kumpel und Vermieter Oliver Pocher (49) schmackhaft gemacht hatte.
Pietro Lombardi deutet TV-Comeback als Juror an
Nicht nur die optischen Veränderungen kümmern seine Community. Auch die beruflichen Aussichten sind nach der überraschenden DSDS-Ausbootung von RTL vor beinahe zwei Jahren von Bedeutung.
Auf die Frage hin, ob "Pie" demnächst wieder als Juror in irgendeiner TV-Show sitzen werde, deutet der einen vielversprechenden Meilenstein an.
"Ja, werde ich. Und zwar schon ganz bald und alle werden dann schweigen. (...) Freue mich schon auf die Gesichter, wenn es bekannt gegeben wird", so die mysteriöse und nicht näher beschriebene Show-Ankündigung.
Zu früh freuen sollten sich seine Fans aber nicht. Stattdessen bittet "Pie" um Geduld, da er sämtliche Einzelheiten nicht vorab verraten darf.
Schon bald wolle er mehr darüber preisgeben und die Katze aus dem Sack lassen, kündigt er an.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi