Pietro Lombardi will mit Alessio in den Urlaub fliegen, doch der Plan scheitert

Pietro Lombardi (31) machte sich auf den Weg, um seinen Sohn Alessio (8) vom Flughafen abzuholen. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Dabei war Pietro gerade erst mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) und dem jüngsten Lombardi-Sprössling Leano (rund sechs Monate alt) verreist.

Im griechischen Inselparadies Korfu fehlte es der Familie an nichts und das Trio konnte seine Tage offensichtlich genießen. Dennoch war für Pietro ein kleiner Wermutstropfen mitgeschwungen.

So hatte der stolze Zweifach-Papa auf die Anwesenheit seines "Großen" verzichten müssen. Der Grundschüler war nämlich zeitgleich mit Mama Sarah Engels (30) in Portugal unterwegs gewesen und hatte seinem Vater lediglich via Video-Anruf von seinen Abenteuern berichten können.

Umso größer war die Freunde auf das Wiedersehen in Deutschland! So berichtete Pietro in einer Instagram-Story von seinen Plänen, Alessio bei seiner Rückkehr vom Flughafen abzuholen.

"Der landet ziemlich spät, aber ist nicht schlimm", war dem DSDS-Star kaum ein Aufwand zu groß, um sein Söhnchen endlich wieder in die Arme schließen zu können. "Ich freue mich extrem auf den Kleinen!"