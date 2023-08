Trotz fehlendem Führerschein: Pietro Lombardi setzt sich hinters Steuer und fährt mit Luxuswagen

Ausverkaufte Hallen, TV-Auftritte wie am kommenden Wochenende bei Schlag den Star , Glück in der Liebe und nun auch noch eine neue Karre!

Bis über den Hof der Folierer durfte der Sänger allerdings nicht hinaus - dazu fehlt ihm seit knapp einem Jahr der Führerschein. © Montage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Auf den Kölner Straßen wird der 30-Jährige nämlich fortan in glänzendem Grasgrün unterwegs sein! "Es ist natürlich sehr auffällig, aber irgendwie fand ich es schön", rechtfertige sich "Pie" fast schon für die getroffene Farbwahl.

Auch einige seiner Fans sprangen dem Sänger zur Seite und äußerten sich zur auffälligen Karre. "Farbe sieht echt richtig geil aus", "Sieht mega aus, heftige Farbe und sieht man echt selten" oder "Omg! Was für eine mega geile Farbe", war in der Kommentarspalte zu lesen.

Blöd nur, dass der Ex-DSDS-Juror die Farbe gar nicht selbst am Steuer genießen kann... Denn schon seit knapp einem Jahr ist Pietro ohne Lappen unterwegs.

Bedeutet: Freundin Laura und Kollegen dürfen sich in Zukunft an der auffälligen Farbe des Autos ergötzen und den 30-Jährigen zu Auftritten und Co. hin und her kutschieren.

Die erste Fahrt hinaus aus der Garage der Folierer ließ sich Pietro dann aber nicht nehmen. "Keine Angst, das ist eine Privatstraße. Hier darf ich noch fahren", witzelte er, um möglichen Hatern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen.